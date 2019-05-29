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/Новости футбола

Жириновский неожиданно заступился за Кокорина и Мамаева

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Скандальский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на примере приговора футболистам Александру Кокорину и Павелу Мамаеву устроил грандиозный скандал Генеральному прокурору Росии.

"Сегодня в Госдуме отчитывается Генеральный прокурор России. Один из главных вопросов к его ведомству — почему в России так мало оправдательных приговоров? Всего 0,2%, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%! Зачем мы прогоняем полстраны через тюрьмы?

Кокорин и Мамаев

Кокорин и Мамаев

Новости
Секс-скандал с адвокатом: в деле Кокорина и Мамаева возник неожиданный поворот

Почему у нас есть такие вопиющие примеры избирательного правосудия? Два футболиста Кокорин и Мамаев устроили гулянку, кого-то ударили и вот уже два года сидят в тюрьме! А другой футболист — Аяз Гуляев из "Спартака" — на глазах у множества людей в кровь избивает иностранца и отделывается штрафом в 150 тыс рублей. Как такое выходит?" — написал Жириновский в Телеграме.

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Персоны
Владимир ЖириновскийАлександр КокоринПавел Мамаев
Место
РоссияМосква
Тег
Новости России
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Фомина Виктория
Фомина Виктория
Мoя 6лaгодapнoсть всем тем, ктo пoказaл мнe этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁q1mlas Пpoсто пройдя опpос пoлучилa почти полyгoдовую зарплатy)) Пoльзyйтeсь, пoка eще еcть вoзмoжнocть=)
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