Жириновский неожиданно заступился за Кокорина и Мамаева

Скандальский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на примере приговора футболистам Александру Кокорину и Павелу Мамаеву устроил грандиозный скандал Генеральному прокурору Росии.

"Сегодня в Госдуме отчитывается Генеральный прокурор России. Один из главных вопросов к его ведомству — почему в России так мало оправдательных приговоров? Всего 0,2%, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%! Зачем мы прогоняем полстраны через тюрьмы?

Кокорин и Мамаев

Почему у нас есть такие вопиющие примеры избирательного правосудия? Два футболиста Кокорин и Мамаев устроили гулянку, кого-то ударили и вот уже два года сидят в тюрьме! А другой футболист — Аяз Гуляев из "Спартака" — на глазах у множества людей в кровь избивает иностранца и отделывается штрафом в 150 тыс рублей. Как такое выходит?" — написал Жириновский в Телеграме.

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