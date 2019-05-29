Жириновский неожиданно заступился за Кокорина и Мамаева

Скандальский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский на примере приговора футболистам Александру Кокорину и Павелу Мамаеву устроил грандиозный скандал Генеральному прокурору Росии.
"Сегодня в Госдуме отчитывается Генеральный прокурор России. Один из главных вопросов к его ведомству — почему в России так мало оправдательных приговоров? Всего 0,2%, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%! Зачем мы прогоняем полстраны через тюрьмы?
Кокорин и Мамаев
Почему у нас есть такие вопиющие примеры избирательного правосудия? Два футболиста Кокорин и Мамаев устроили гулянку, кого-то ударили и вот уже два года сидят в тюрьме! А другой футболист — Аяз Гуляев из "Спартака" — на глазах у множества людей в кровь избивает иностранца и отделывается штрафом в 150 тыс рублей. Как такое выходит?" — написал Жириновский в Телеграме.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 октября прошлого года Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.
Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.
11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.
Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.
6 февраля во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла разрыдалась мать спортсмена.
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