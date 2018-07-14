Жил, как бомж: болельщик из Англии обматерил Россию за адский ЧМ-2018

Болельщик сборной Англии из города Бристоль Мортон Дуглас Ховард, прибывший в Россию на чемпионат мира-2018, столкнулся в стране со многими трудностями, превратившись в бомжа.

Как передает "Московский комсомолец", 7 июля он был на матче Англия-Швеция в Самаре, после чего внезапно исчез и перестал выходить на связь.

Вскоре британец был замечен на городском вокзале. "Болельщик был одет в грязную футболку и от него разило, как будто он неделю не мылся и не чистил зубы", - рассказали полицейские.

Они предложили фанату с видом бродяги воспользоваться душем и остановиться в гостинице, но британец заявил, что у него нет возможности оплатить эти блага. Он пояснил, что у него пропали кредитные карты и деньги, однако от написания заявления и от помощи отказался.

Новости В России пропал ставший легендарным мексиканский фанат

Мортон провел еще одну ночь на вокзале, после чего едва успел сесть на поезд до Москвы. Отмечается, что он вел себя спокойно, но при этом жаловался попутчикам на то, насколько ему не понравилось в России. Также болельщик раскритиковал россиян, которые не способны разговаривать на английском языке. По дороге он высказывал планы посетить матч 11 июля Англия-Хорватия.

Отмечается, что несколько дней назад британец нашелся в одной из московских гостиниц, но не оформлял каких-либо билетов.

Напомним, 14 июля в матче Бельгия - Англия определился бронзовый призер ЧМ-2018.