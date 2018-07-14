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Чемпионат мира 2018
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Жил, как бомж: болельщик из Англии обматерил Россию за адский ЧМ-2018

7.1тЧитать новость на украинском

Болельщик сборной Англии из города Бристоль Мортон Дуглас Ховард, прибывший в Россию на чемпионат мира-2018, столкнулся в стране со многими трудностями, превратившись в бомжа.

Как передает "Московский комсомолец", 7 июля он был на матче Англия-Швеция в Самаре, после чего внезапно исчез и перестал выходить на связь.

Вскоре британец был замечен на городском вокзале. "Болельщик был одет в грязную футболку и от него разило, как будто он неделю не мылся и не чистил зубы", - рассказали полицейские.

Они предложили фанату с видом бродяги воспользоваться душем и остановиться в гостинице, но британец заявил, что у него нет возможности оплатить эти блага. Он пояснил, что у него пропали кредитные карты и деньги, однако от написания заявления и от помощи отказался.

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Мортон провел еще одну ночь на вокзале, после чего едва успел сесть на поезд до Москвы. Отмечается, что он вел себя спокойно, но при этом жаловался попутчикам на то, насколько ему не понравилось в России. Также болельщик раскритиковал россиян, которые не способны разговаривать на английском языке. По дороге он высказывал планы посетить матч 11 июля Англия-Хорватия.

Отмечается, что несколько дней назад британец нашелся в одной из московских гостиниц, но не оформлял каких-либо билетов.

Напомним, 14 июля в матче Бельгия - Англия определился бронзовый призер ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как же пучит нерабов от нашего Чемпионата! Скоро все передохните от зависти.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Пигин Макс, ПЕГИЙ .ЗАВИСТИ НЕТ , ТАКИХ ЧЕМПИОНАТОВ БЫЛО ЕСТЬ И БУДЕТ ПО МИРУ МНОГО .ЭТО ВЫ ЗА КУЧУ ВАЛЮТЫ ЗАПОЛУЧИЛИ ЕГО И ВСИРАЕТЕСЬ ОТ ГОРДОСТИ .ВЫГНАЛИ ВСЕХ СВОИХ ЖЕН.ДОЧЕРЕЙ ПОДРУГ И ЗНАКОМЫХ ЖЕНЩИН НА СТАДИОНЫ УБЛАЖАТЬ ГОСТЕЙ ,МИР ПОСМЕЯЛСЯ И ЕЩЕ ПОСМЕИТСЯ С ТАКОГО ВЯЛИЧИЯ РУСО ШВАЙНЭ ,А МАТРЕШКИ ДОВОЛЬНЫ КАВАЛЕРАМИ ,НЕ РОВНЯТЬ ЖЕ ИХ К ТЕБЕ НАПРИМЕР .ТЫ ОТ ЗЛОСТИ ИМПОТЕНТ , НА СТАДИОНАХ ГОСТИ ТРОЙНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЛУЧИЛИ !
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