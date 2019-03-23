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"Жестче других": защитник "Динамо" впечатлил Роналду

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду дал комментарий после матча против национальной команды Украины в рамках отбора на Евро-2020. Звезда "Ювентуса" отметил футболиста "Динамо" 19-летнего Виталия Миколенко, который играл на левом фланге защиты.

"Я играл на разных участках поля. Украинцы достаточно корректные игроки, возможно, левый защитник жестче других", - цитирует Роналду Footboom.

Криштиану Роналду и Виталий Миколенко

Криштиану Роналду и Виталий Миколенко

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Также капитан португальцев похвалил наставника украинской команды Андрея Шевченко.

"Он проделал хорошую работу в команде. У Украины не было много шансов, но они получили результат. Это был хороший матч", - подытожил звездный футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями после первого поединка квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии. По словам украинского футболиста, капитан соперника Криштиану Роналду остался недоволен ничейным результатом.

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Темы
Евро-2020Украина - Португалия
Персоны
Криштиану РоналдуВиталий Миколенко
Теги
сборная Украины по футболусборная Португалии по футболу
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