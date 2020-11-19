Жеребьевка отбора на ЧМ-2022: в какой корзине Украина

В понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Благодаря успешным выступлениям под руководством Андрея Шевченко Украина оказалась во второй корзине. Полностью список корзин, согласно ноябрьскому рейтингу ФИФА, выглядит следующим образом:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Беларусь, Люксембург.

Корзина 5: Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Молдова, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

По итогам жеребьевки будет сформировано 10 групп – пять по пять команд и пять по шесть. Напрямую на чемпионат мира в Катаре выйдут сборные, занявшие в них первые позиции. Еще три путевки от Европы будут разыграны в плей-офф, в котором примут участие все вторые места и две команды из Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист украинской Премьер-лиги опустил Россию в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022.