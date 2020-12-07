Состоялась жеребьевка отбора на ЧМ-2022: состав всех групп

В понедельник, 7 декабря, в штаб-квартире Международной федерации футбола состоялась жеребьевка отбора на ЧМ-2022 в Катаре, в рамках которой были сформированы 10 групп.

В половине из них сыграют по шесть команд, а в остальных пяти – по пять. Полностью состав отборочных групп выглядит следующим образом:

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония;

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Путевки на чемпионат мира 2022 года получат 10 победителей групп, а сборные, занявшие вторые места, и два представителя из Лиги Наций разыграют еще три места на Мундиале в стыковых матчах. Старт отборочного турнира запланирован на март 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен полный календарь ЧМ-2022, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.