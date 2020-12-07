Украина с Францией! Жеребьевка отбора на ЧМ-2022 по футболу: онлайн-трансляция

В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе в понедельник, 7 декабря, прошла жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в европейской зоне.

Своих соперников узнала и украинская сборная, которая попала во вторую корзину посева. Наша команда сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Казахстаном. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию жеребьевки отбора на ЧМ-2022.

Напомним, команды разбиты на 10 групп – пять по шесть сборных и столько же по пять. Победители выйдут на Мундиаль, а вторые команды групп вместе с двумя представителями Лиги наций разыграют еще три путевки на первенство в плей-офф.

ЧМ-2022. Жеребьевка отборочного турнира

Состав корзин

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19:48. Все. Закончена жеребьевка.

19:47. Посмотрим, какой календарь будет.

19:46. Сан-Марино в группе I. Лихтенштейн в J.

19:46. Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

19:46. Гибралтар в G.

19:45. Шестая корзина. Молдова в группе F.

19:45. Андорра в группе I. Армения в J.

19:44. Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр.

19:43. Латвия в группе G.

19:43. Фареры в группе F.

19:42. Франция, Украина, Финляндия, Босния, Казахстан!

19:42. Эстония тоже пролетает мимо Украины. В группе Е

19:42. Литва в группе С.

19:41. Азербайджан в группе А.

19:40. Пятая корзина. Косово в группе В.

19:41. Македония в группе J.

19:40. Албания в группе I.

19:39. Словения, Хорватия, Россия, Словакия.

19:39. Израиль в группе F. Черногория в группе G.

19:38. Франция, Украина, Финляндия, Босния.

19:38. Беларусь прошла мимо Украины. В группе Е.

19:38. Болгария в группе С.

19:37. Грузия в группе В.

19:36. Четвертая корзина. Люксембург, Сербия, Португалия, Ирландия.

19:36. Германия, Румыния, Исландия.

19:36. Англия, Польша, Венгрия.

19:35. Норвежцы в группе с Турцией и Норвегией. Россия уходит к Хорватии и Словакии.

19:33. Бельгия, Уельс и Чехия. Дания, Австрия, Шотландия.

19:33. Финалндия, Франция, Украина.

19:32. Греки с Испанией и Швецией. Северная Ирландия попала с Италией и Швейцарией.

19:31. Третья корзина. Ирландия идет в группу А.

19:31. Румыны с немцами сыграют.

19:30. Турция и Нидерланды вместе. Словакия с Хорватией. А Польша к Англии пошла.

19:29. Бельгия в группе Е. Пфффф. А Австрия к Дании пошла.

19:28. Украина попала к Франции!

19:28. Швейцария и Италия в квартете С.

19:28. Швеция в группе В с Испанией.

19:27. Вторая корзина. Сербы с Португалией.

19:26. Бельгийцы в группе Е. Немцы попали в J.

19:26. Чемпионы мира французы в группе D. Англия идет в квартет I.

19:24. Италия отправилась в группу С. Хорватия в Н.

19:24. Дания возглавляет квартет F. Нидерланды в группе G.

19:23. Португалия в группу А. Испания – В.

19:22. Начинаем с первой корзины.

19:20. Поехали!

19:19. Директор по соревнованиям ФИФА вышел. Объясняет процедуру.

10:13. Сейчас нам напоминают полуфиналы Мундиаля в России.

19:05. Пока что у нас Де России и Рафа Ван дер Ваарт общаются с ведущей.

10 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Скоро начнется у нас процедура.

45 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Напомним, что Россия и Украины также не сыграют в одной группе.

75 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Добрый вечер! Сборная Украины и еще 54 команды европейской зоны сегодня узнают своих соперников по квалификации к ЧМ-2022.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 14 декабря 2022 года.

Интересные факты о турнире:

ЧМ по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке.

Мундиаль впервые пройдет осенью и зимой.

Турнир станет последним, в котором примут 32 сборные.

Из-за жары на стадионах установят специальные системы охлаждения воздуха.

Катар никогда ранее не принимал участие в ЧМ по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вылетела из дивизиона Лиги наций после решения УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение за отмену игры со Швейцарией.