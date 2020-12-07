Жеребьевка отбора на ЧМ-2022 по футболу: онлайн-трансляция
В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе в понедельник, 7 декабря, состоится жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в европейской зоне.
Своих соперников узнает и украинская сборная, которая попала во вторую корзину посева. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки отбора на ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Напомним, команды будут разбиты на 10 групп – пять по шесть сборных и столько же по пять. Победители выйдут на Мундиаль, а вторые команды групп вместе с двумя представителями Лиги наций разыграют еще три путевки на первенство в плей-офф.
ЧМ-2022. Жеребьевка отборочного турнира
Состав корзин
______________________________
75 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Добрый вечер! Сборная Украины и еще 54 команды европейской зоны сегодня узнают своих соперников по квалификации к ЧМ-2022.
ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 14 декабря 2022 года.
Интересные факты о турнире:
ЧМ по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке.
Мундиаль впервые пройдет осенью и зимой.
Турнир станет последним, в котором примут 32 сборные.
Из-за жары на стадионах установят специальные системы охлаждения воздуха.
Катар никогда ранее не принимал участие в ЧМ по футболу
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вылетела из дивизиона Лиги наций после решения УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение за отмену игры со Швейцарией.