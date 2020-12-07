Жеребьевка отбора на ЧМ-2022 по футболу: онлайн-трансляция

В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в швейцарском Цюрихе в понедельник, 7 декабря, состоится жеребьевка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в европейской зоне.

Своих соперников узнает и украинская сборная, которая попала во вторую корзину посева. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки отбора на ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, команды будут разбиты на 10 групп – пять по шесть сборных и столько же по пять. Победители выйдут на Мундиаль, а вторые команды групп вместе с двумя представителями Лиги наций разыграют еще три путевки на первенство в плей-офф.

ЧМ-2022. Жеребьевка отборочного турнира

Состав корзин

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75 МИНУТ ДО ЦЕРЕМОНИИ. Добрый вечер! Сборная Украины и еще 54 команды европейской зоны сегодня узнают своих соперников по квалификации к ЧМ-2022.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 14 декабря 2022 года.

Интересные факты о турнире:

ЧМ по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке.

Мундиаль впервые пройдет осенью и зимой.

Турнир станет последним, в котором примут 32 сборные.

Из-за жары на стадионах установят специальные системы охлаждения воздуха.

Катар никогда ранее не принимал участие в ЧМ по футболу

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины вылетела из дивизиона Лиги наций после решения УЕФА присудить "желто-синим" техническое поражение за отмену игры со Швейцарией.