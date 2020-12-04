Жеребьевка отбора ЧМ-2022: где смотреть онлайн и корзины

В штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе в понедельник, 7 декабря, состоится жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 в европейской зоне.

Своих соперников по квалификации узнает сборная Украины. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляции жеребьевки отбора на ЧМ-2022. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Следить за церемонией можно будет благодаря прямой трансляции на канале UA:Перший. Также прямой эфир из Цюриха организовывают российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5".

Напомним сборная Украины попала во вторую корзину при жеребьевки квалификации на Мундиаль-2022 в Катаре. Полностью посев на турнир выглядит так:

Команды будут разбиты на 10 отборочных групп. Прямые путевки на первенство планеты получат победители групп, а сборные, занявшие вторые места, сразятся в плей-офф с представителями Лиги наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу получила техническое поражение за матч Лиги наций со Швейцарией.