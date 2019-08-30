Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов свои группы распределит и Лига Европы, где в этом сезоне выступят две украинских команды - "Динамо" и "Александрия".

Киевляне ждут жеребьевку ЛЕ в первой корзине, а александрийцы - в последней, четвертой. "Динамо" таким образом не сможет попасть в группу с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", "Севильей", "Ромой", "Лацио", "Порту", "Спортингом", "Вольфсбургом", "Бешикташем" и "Базелем". С ЦСКА и "Краснодаром" украинские команды не могут пересечься из-за решения УЕФА разводить команды из Украины и России.

Кубок Лиги Европы

Формат ЛЕ на групповой стадии остается прежним - 48 команд разойдутся по 12-ти группам. Также некоторые команды-соотечественники распределены по условным парам и разойдутся по разны стороны сетки, чтобы их матчи не совпадали по времени в один день.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки из Монако, которая начнется сегодня в 14:00 по киевскому времени.

Состав корзин при жеребьевке Лиги Европы

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" Киев (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия)

Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Селтик" (Шотландия), "Копенгаген" (Дания), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Германия)

Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Эспаньол" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул Башакшехир" (Турция)

Корзина 4: "Алкмаар" (Нидерланды), "Гимарайнш" (Португалия), "Трабзонспор" (Турция), "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), ЛАСК (Австрия), "Вольфсберг" (Австрия), "Слован" (Словакия), "Лугано" (Швейцария), "Рейнджерс" (Шотландия), "Клуж" (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия)

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Жеребьевка еще не началась

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Украинские болельщики смогут следить за жеребьевкой в прямом эфире на ТК "Футбол 1". Кроме того, трансляция из Монако запланирована на российских "Евроспорт 1" и "Матч! Футбол 1", а также белорусском "Беларусь 5".

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