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Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция

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Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов свои группы распределит и Лига Европы, где в этом сезоне выступят две украинских команды - "Динамо" и "Александрия".

Киевляне ждут жеребьевку ЛЕ в первой корзине, а александрийцы - в последней, четвертой. "Динамо" таким образом не сможет попасть в группу с "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", "Севильей", "Ромой", "Лацио", "Порту", "Спортингом", "Вольфсбургом", "Бешикташем" и "Базелем". С ЦСКА и "Краснодаром" украинские команды не могут пересечься из-за решения УЕФА разводить команды из Украины и России.

Кубок Лиги Европы

Кубок Лиги Европы

Формат ЛЕ на групповой стадии остается прежним - 48 команд разойдутся по 12-ти группам. Также некоторые команды-соотечественники распределены по условным парам и разойдутся по разны стороны сетки, чтобы их матчи не совпадали по времени в один день.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки из Монако, которая начнется сегодня в 14:00 по киевскому времени.

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Состав корзин при жеребьевке Лиги Европы

Корзина 1: "Севилья" (Испания), "Арсенал" (Англия), "Порту" (Португалия), "Рома" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Динамо" Киев (Украина), "Бешикташ" (Турция), "Базель" (Швейцария), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия), "Вольфсбург" (Германия), "Лацио" (Италия)

Корзина 2: ПСВ (Нидерланды), "Краснодар" (Россия), "Селтик" (Шотландия), "Копенгаген" (Дания), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Астана" (Казахстан), "Лудогорец" (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), "Айнтрахт" (Германия)

Корзина 3: "Сент-Этьен" (Франция), "Карабах" (Азербайджан), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Хетафе" (Испания), "Эспаньол" (Испания), "Мальме" (Швеция), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Ренн" (Франция), "Русенборг" (Норвегия), "Истанбул Башакшехир" (Турция)

Корзина 4: "Алкмаар" (Нидерланды), "Гимарайнш" (Португалия), "Трабзонспор" (Турция), "Александрия" (Украина), "Дюделанж" (Люксембург), ЛАСК (Австрия), "Вольфсберг" (Австрия), "Слован" (Словакия), "Лугано" (Швейцария), "Рейнджерс" (Шотландия), "Клуж" (Румыния), "Ференцварош" (Венгрия)

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Жеребьевка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские болельщики смогут следить за жеребьевкой в прямом эфире на ТК "Футбол 1". Кроме того, трансляция из Монако запланирована на российских "Евроспорт 1" и "Матч! Футбол 1", а также белорусском "Беларусь 5".

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "жеребьевка" на OBOZREVATEL.

Темы
жеребьевка Лига Европы
Место
Монако Монако
Теги
ФК Динамо Киев ПФК Александрия ФК Манчестер Юнайтед ФК Рома ФК Лацио Рим ФК Арсенал Лондон ФК Порту ФК Севилья
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