Итак, на групповом этапе Лиги Чемпионов Шахтеру и Динамо будут противостоять 2 сильнейшие команды Испании, 2 сильнейшие команды Италии, а в придачу — Боруссия, хоть и "не та", да чемпион Венгрии (кстати, интересно, за кого будут болеть столичные фанаты: за свое Динамо с "чужим" Луческу или за венгров с нашим Ребровым?!)...

Но вот как выглядит жребий, если ориентировочную стоимость составов команд — согласно transfermarkt-данным — выразить в миллионах евро:

Шахтер 137 Реал 877 Интер 707 Боруссия М 315

Динамо 97 Барселона 943 Ювентус 683 Ференцварош 25

Такие выходят евросоперники в евро.

Это, конечно, не фатально: не так давно Бавария (838) выиграла у Барселоны (943) с разгромным счетом 8:2, то есть деньги таки решают не всё. Но вроде как ПОЧТИ всё.

И коль в самом деле так, то Шахтеру тогда предстоит сверхсложная борьба за 3-е место, дающее право попасть во "вторую лигу" Европы — Лигу Европы;

Динамо же это место должно достаться проще, но не выше. Если наши не докажут, что их просто финансово недооценили.

В общем, ШД и ДК ждут дорогих (ну ОЧЕНЬ дорогих!) гостей и сами к ним, дорогим, нагрянут в гости. И пока "люди гибнут за металл" (тот, что презренный, а не тот Металл/Металлист[-1925], что из Харькова), НАШИ должны доказать, что ничего тот металл по сравнению с ними не стоит. Чего им и желаем.