Жеребьевка Лиги чемпионов: в какую корзину могут попасть "Динамо" и "Шахтер"
В случае прохода "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" окажется в третьей корзине при жеребьевке группового этапа турнира, а "Шахтер" – во второй.
Напомним, что 32 участника основной части ЛЧ перед распределением команд по группам делятся на четыре корзины в зависимости от рейтинга УЕФА и места в национальных чемпионатов по итогам сезона 2019/20. Если победителями квалификации станут клубы с большим количеством очков, то посев будет выглядеть следующим образом (звездочкой отмечены участники квалификации):
Первая корзина:
1. "Бавария" – 136,00
2. "Севилья" – 102,00
3. "Реал" – 134,00
4. "Ювентус" – 117,00
5. "Ливерпуль" – 99,00
6. ПСЖ – 113,00
7. "Зенит" – 64,00
8. "Порту" – 75,00
Вторая корзина:
1. "Барселона" – 128.00
2. "Атлетико" – 127,00
3. "Манчестер Сити" – 116,00
4. "Манчестер Юнайтед" – 100,00
5. "Шахтер" – 85,00
6. "Боруссия" Д – 85,00
7. "Челси" – 83,00
8. "Аякс" – 69,50
Третья корзина:
1. * "Динамо" – 55,00
2. * "Зальцбург" – 53,50
3. "Лейпциг" – 49,00
4. "Интер" – 44,00
5. * "Олимпиакос" – 43,00
6. "Лацио" – 41,00
7. * "Краснодар" – 35,50
8. "Аталанта" – 33,50
Четвертая корзина:
1. "Локомотив" – 33,00
2. "Марсель" – 31,00
3. "Брюгге" – 28,50
4. * "Славия"– 27,50
5. "Боруссия" М – 26,00
6. "Истанбул Башакшехир" – 21,50
7. * "Мольде" – 15,00
8. "Ренн" – 14,00
Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч "Динамо" против "Гента" состоится во вторник, 29 сентября.
Напомним, что в первом поединке киевляне одержали выездную победу со счетом 2:1.