Жеребьевка Лиги чемпионов: в какую корзину могут попасть "Динамо" и "Шахтер"

В случае прохода "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" окажется в третьей корзине при жеребьевке группового этапа турнира, а "Шахтер" – во второй.

Напомним, что 32 участника основной части ЛЧ перед распределением команд по группам делятся на четыре корзины в зависимости от рейтинга УЕФА и места в национальных чемпионатов по итогам сезона 2019/20. Если победителями квалификации станут клубы с большим количеством очков, то посев будет выглядеть следующим образом (звездочкой отмечены участники квалификации):

Первая корзина:

1. "Бавария" – 136,00

2. "Севилья" – 102,00

3. "Реал" – 134,00

4. "Ювентус" – 117,00

5. "Ливерпуль" – 99,00

6. ПСЖ – 113,00

7. "Зенит" – 64,00

8. "Порту" – 75,00

Вторая корзина:

1. "Барселона" – 128.00

2. "Атлетико" – 127,00

3. "Манчестер Сити" – 116,00

4. "Манчестер Юнайтед" – 100,00

5. "Шахтер" – 85,00

6. "Боруссия" Д – 85,00

7. "Челси" – 83,00

8. "Аякс" – 69,50

Третья корзина:

1. * "Динамо" – 55,00

2. * "Зальцбург" – 53,50

3. "Лейпциг" – 49,00

4. "Интер" – 44,00

5. * "Олимпиакос" – 43,00

6. "Лацио" – 41,00

7. * "Краснодар" – 35,50

8. "Аталанта" – 33,50

Четвертая корзина:

1. "Локомотив" – 33,00

2. "Марсель" – 31,00

3. "Брюгге" – 28,50

4. * "Славия"– 27,50

5. "Боруссия" М – 26,00

6. "Истанбул Башакшехир" – 21,50

7. * "Мольде" – 15,00

8. "Ренн" – 14,00

Как сообщал OBOZREVATEL, ответный матч "Динамо" против "Гента" состоится во вторник, 29 сентября.

Напомним, что в первом поединке киевляне одержали выездную победу со счетом 2:1.