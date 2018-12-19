Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" вызвал панику в Германии

Футболисты "Айнтрахта" перед жеребьевкой плей-офф Лиги Европы из всех команд меньше всего хотели, чтобы им выпал именно донецкий "Шахтер".

Футболисты "Айнтрахта"

"Как футболисты отреагировали на жребий? Вообще-то, они не хотели "Шахтер". Говорили: "Кто угодно, но только не "Шахтер". Думают, что это не очень удобный соперник. Плюс видели, как горняки играли против "Хоффенхайма". Матч, который проходил в Германии, я и сам посетил", - цитирует Команда1 администратора "Айнтрахта" Игоря Симонова.

Напомним, что "горняки" первый матч 1/16 финала ЛЕ против "Айнтрахта" проведут 14 февраля дома. Ответный в Германии состоится 21 февраля.

Отметим, что своего соперника по Лиге Европы узнало и киевское "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, также определились пары команд 1/8 финала Лиги чемпионов.