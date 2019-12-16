Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Групповой турнир Лиги чемпионов отсеял 16 лучших команд Европы, которые уже сейчас узнают своего соперника в плей-офф на жеребьевке 16 декабря.

В плей-офф по привычному формату сыграют 16 команд, занявших в своих группах ЛЧ 1-е и 2-е место. На стадии 1/8 финала клубы из одной группы встретиться не могут, также как и команды из одной страны. Больше всего в плей-офф пробилось команд от Испании и Англии (по 4), которые наверняка образую одну (а то и две) пары 1/8-й.

Главный трофей Лиги чемпионов

Украинских команд в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже не осталось – "Шахтер" из-за поражения "Аталанте" не смог удержать 2-е место в группе и вылетел в Лигу Европы. Зато евровесну на уровне ЛЧ проведут два украинца – Александр Зинченко из "Манчестер Сити" и Руслан Малиновский из "Аталанты".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.

ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Ньон (Швейцария). Штаб-квартира УЕФА. 13:00

Состав участников

Сеянные (1-е места): "Барселона" (Испания), "Бавария" (Германия), "Валенсия" (Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ювентус" (Турин, Италия), "Манчестер Сити" (Англия), "РБ Лейпциг" (Германия)

Несеянные (2-е места): "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Аталанта" (Италия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Тоттенхэм" (Лондон, Англия), "Челси" (Лондон, Англия), "Лион" (Франция), "Наполи" (Италия), "Реал Мадрид" (Италия)

Полный состав участников 1/8 финала ✅



Ну что, кто выглядит будущим чемпионом? 🤔#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/lojns1IK2g — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 11, 2019

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Жеребьевка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Увидеть жеребьевку в прямом эфире можно на телеканале "Футбол 1". Кроме того, трансляцию из Ньона проведут российский вещатель "Матч ТВ", а также официальный сайт УЕФА.

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