Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

В штаб-квартире Европейского футбольного Союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне в пятницу, 16 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
"Обозреватель" вел онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
На этой стадии турнира УЕФА не принимает во внимание клубные коэффициенты участников, а также их национальную принадлежность. Иными словами, в четвертьфинале каждая команда может сыграть с каждой.
До второго раунда плей-офф Лиги чемпионов добрались представители четырех стран – Англии, Германии, Италии, а также Испании:
"Бавария" (Мюнхен, Германия)
"Барселона" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Реал" (Мадрид, Испания)
"Рома" (Рим, Италия)
"Севилья" (Испания)
"Ювентус" (Турин, Италия)
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13:15. Всем спасибо!
13:15. А "Ливерпуль" попал на "Манчестер Сити".
13:14. "Ювентус" сразится с "Релом"!
13:13. "Севилья" - "Бавария".
13:12. "Барса" сыграет с "Ромой".
13:12. Первая команда: "Барселона"!
13:09. Шева на сцене!
13:06. "Севилья" спустя 16 лет вернулся в четвертьфинал Лиги чемпионов.
13:01. Церемония началась! Поехали!
12:56. Кстати, участие в жеребьевке примет тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
12:46. Напомним, донецкий "Шахтер" лишь из-за правила так называемого выездного гола уступил в 1/8 финала "Роме".
12:16. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Ньоне мы узнаем пары четвертьфиналистов самого престижного европейского клубного футбольного турнира.
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 26 мая.
Как сообщал "Обозреватель", накануне в продажу поступили билеты на решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона.
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