Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

В штаб-квартире Европейского футбольного Союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне в пятницу, 16 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

"Обозреватель" вел онлайн-трансляцию жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии турнира УЕФА не принимает во внимание клубные коэффициенты участников, а также их национальную принадлежность. Иными словами, в четвертьфинале каждая команда может сыграть с каждой.

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До второго раунда плей-офф Лиги чемпионов добрались представители четырех стран – Англии, Германии, Италии, а также Испании:

"Бавария" (Мюнхен, Германия)

"Барселона" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Реал" (Мадрид, Испания)

"Рома" (Рим, Италия)

"Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Турин, Италия)

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13:15. Всем спасибо!

13:15. А "Ливерпуль" попал на "Манчестер Сити".

13:14. "Ювентус" сразится с "Релом"!

13:13. "Севилья" - "Бавария".

13:12. "Барса" сыграет с "Ромой".

13:12. Первая команда: "Барселона"!

13:09. Шева на сцене!

13:06. "Севилья" спустя 16 лет вернулся в четвертьфинал Лиги чемпионов.

13:01. Церемония началась! Поехали!

12:56. Кстати, участие в жеребьевке примет тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

12:46. Напомним, донецкий "Шахтер" лишь из-за правила так называемого выездного гола уступил в 1/8 финала "Роме".

12:16. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Ньоне мы узнаем пары четвертьфиналистов самого престижного европейского клубного футбольного турнира.

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 26 мая.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в продажу поступили билеты на решающий матч Лиги чемпионов нынешнего сезона.