Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:54
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

6.7т
Читать материал на украинском

В столице Румынии Бухаресте в субботу, 30 ноября, определятся составы групп финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Это произойдет на торжественной церемонии в выставочном центре Romexpo. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020. Начало шоу – в 19:00 по киевскому и 20:00 по московскому времени.

Корина Караджа с Кубком Европы

Корина Караджа с Кубком Европы

Intagram Корины Караджи

24 команды будут разбиты на четыре корзины посева и сформируют шесть групп. Украинская сборная попала в шестерку лучших. Известно, что "желто-синие" точно сыграют с представителями Нидерландов.

Новости
Евро-2020: стали известны все корзины перед жеребьевкой

Кроме самой жеребьевки зрителей ждет яркое шоу, ведущими которого будут известный спортивный журналист Педру Пинто и румынская телеведущая Корина Караджа. Последняя отличается яркой внешностью, и наверняка привлечет к себе повышенное внимание.

Предлагаем своим читателям самые яркие фото сексапильной красотки.

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

Intagram Корины Караджи

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворитов Евро-2020, опубликовав коэффициент на победу Украины.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Евро-2020 жеребьевка Евро-2020
Место
Румыния Бухарест
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
2
Смешно
4
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На обозе редакторы сексуально озабоченные подростки?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Junio Van
Junio Van
Сиромашенко Александр, да обычные рагули они
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги