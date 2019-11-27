Жеребьевка Евро-2020: в сети показали сексуальные фото ведущей церемонии

В столице Румынии Бухаресте в субботу, 30 ноября, определятся составы групп финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Это произойдет на торжественной церемонии в выставочном центре Romexpo. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020. Начало шоу – в 19:00 по киевскому и 20:00 по московскому времени.

Корина Караджа с Кубком Европы Intagram Корины Караджи

24 команды будут разбиты на четыре корзины посева и сформируют шесть групп. Украинская сборная попала в шестерку лучших. Известно, что "желто-синие" точно сыграют с представителями Нидерландов.

Кроме самой жеребьевки зрителей ждет яркое шоу, ведущими которого будут известный спортивный журналист Педру Пинто и румынская телеведущая Корина Караджа. Последняя отличается яркой внешностью, и наверняка привлечет к себе повышенное внимание.

Предлагаем своим читателям самые яркие фото сексапильной красотки.

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Intagram Корины Караджи

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворитов Евро-2020, опубликовав коэффициент на победу Украины.

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