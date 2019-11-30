Жеребьевка Евро-2020: смотреть онлайн

Украина одной из первых вышла на Евро-2020, добыв путевку досрочно после победы над Португалией. Теперь жеребьевка финальной части определит главные расклады для украинцев на самом Евро.

ГЛАВНОЕ О ЖЕРЕБЬЕВКЕ ЕВРО-2020

На чемпионате Европы сыграет 24 сборные , 20 из которых уже определены и сегодня пройдут через жеребьевку. Еще 4 будут окончательно известны весной 2020-го после плей-офф Лиги наций

ЧЕ пройдет в 10 городах 10 стран, и хозяева (кто пробился в финальную часть) уже заранее определены в свои группы

Жеребьевка пройдет из четырех корзин, составленных по успешности квалификации Евро-2020 . Украина идет на жребий в первой корзине

Украина уже знает название своей группы и одного из соперников – им стали Нидерланды, будучи хозяином в группе С

Еще одним соперником украинцев станет команда из Лиги наций – либо Румыния (если выиграет свой плей-офф), либо победитель плей-офф дивизиона D

Из корзины 3 Украине может попасться Португалия , которую "сине-желтые" опередили в группе отбора

Украина проведет два матча группы в Бухаресте, один – в Амстердаме (с Нидерландами)

Кубок чемпионата Европы, который вручается победителям с первого ЧЕ в 1960 году

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020, которая начнется в румынском Бухаресте в 19:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЕВРО-2020

Бухарест (Румыния). Арена ROMEXPO. 19:00

Состав корзин при жеребьевке

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя плей-офф Лиги наций

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Церемония жеребьевки еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За ходом определения соперников для сборной Украины ее болельщики могут наблюдать в эфире ТК "Футбол 1", а также в интернете в сетке российского вещателя "Матч ТВ".

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