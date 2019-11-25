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25 ноября • обновлено в 19:25
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Жеребьевка Евро-2020: когда и где смотреть

1.9т
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В столице Румынии Бухаресте в субботу, 30 ноября, состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Церемония состоится в выставочном центре Romexpo. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020. Начало – в 19:00 по киевскому и в 20:00 по московскому времени.

Увидеть трансляцию из Бухареста можно будет на телеканале "Футбол 1". Кроме того, в прямом эфире жеребьевку покажет российский вещатель "Матч ТВ". А канал "Украина" запланировала показ церемонии в записи в 23:00 по киевскому времени.

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Напомним, команды будут разбиты на четыре корзины по шесть команд. Сборная Украины попала в посев. Уже точно известно, что одним из соперников коллектива Андрея Шевченко станут Нидерланды.

Финальная часть Евро-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля будущего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворитов Евро-2020, оценив шансы на победу украинцев в турнире.

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Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Евро-2020 жеребьевка Евро-2020
Место
Румыния Бухарест
Тег
Сборная Украины по футболу
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