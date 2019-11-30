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30 ноября • обновлено в 10:38
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Жеребьевка Евро-2020: какие нюансы и сюрпризы ждут Украину

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В последний день осени сборная Украины пройдет жеребьевку Евро-2020, где определятся ее соперники в финальной части ЧЕ.

Однако в этот раз УЕФА настолько изменил формат жеребьевки, что она прям пестрит нюансами и разного рода условностями, из-за которых некоторые сборные еще заранее узнали кого-то из соперников. Как и Украина – сразу по окончании отбора "сине-желтые" автоматом попали в группу к Нидерландам…

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Жеребьевка Евро-2020: смотреть онлайн

OBOZREVATEL разбирает главные нюансы и возможные сюрпризы жеребьевки Евро-2020 для Украины.

Почему ждем только одного соперника – из третьей корзины?

Многие болельщики уже успели нажаловаться, что из-за деятельности УЕФА сборные заранее узнают своих соперников независимо от жеребьевки. У многих, как у Украины, уже известен один соперник по группе, а в квартете В вообще не осталось интриги (заранее туда попали Россия, Дания, Бельгия и кто-то из пары Уэльс-Финляндия – им жеребьевка уже нипочем).

Сборная Украины

Сборная Украины

dynamo.kiev.ua

На жеребьевке команды распределены на четыре корзины, и Украина идет с первой, самой высокой корзины. Нам точно не попадутся Италия, Бельгия, Испания, Германия и Англия. Но если раньше оставалась интрига на еще три корзины, то сейчас "сине-желтые" ждут соперника только из одной корзины.

Со второй корзины нам уже никто не выпадет, так как в группе с Украиной оттуда уже есть Нидерланды. Это обусловлено "хозяйским" фактором Евро – голландцы являются одним из хозяев групп (Евро), и после выхода на Евро автоматом отправились в группу С, вместе с украинцами.

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В то же время из четвертой корзины еще несколько недель назад так называемая "дополнительная" жеребьевка постановила: в группу С отправится одна из команд Лиги наций – либо Румыния, либо победитель плей-офф дивизиона D (Грузия, Косово, Северная Македония или Беларусь). Румыны попадут только в случае победы своего плей-офф, для чего им сначала надо одолеть Исландию, а затем – кого-то из пары Венгрия-Болгария.

Почему нам выпали Нидерланды именно в группе С?

На Евро-2020 будет 6 групп, но из-за ситуации с предварительным определением хозяев и присутствии России Украине осталась только группа С.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов

Группы А, D, Е и F принимают Италия, Англия, Германия и Испания, с которыми Украина не может встретиться на групповом раунде, ведь пребывает с ними в одной корзине. Группа В нам заказана изначально, так как там один из хозяев – Россия.

Поэтому Украине и осталась группа С. При этом, до последнего тура квалификации существовала развилка – либо группа Нидерландов, либо Германии. Это зависело от того, кто именно – голландцы или немцы – займет 1-е место в своей группе отбора и попадет в первую корзину. Лидером стала Германия, а Нидерланды пошли во вторую корзину и приняли к себе Украину.

Почему именно Румыния из Лиги наций, если выиграет свой плей-офф?

По логике вещей, в нашу группу должен попасть победитель плей-офф дивизиона D Лиги наций. Так в итоге и может случится, но в случае формирования структуры Евро-2020 логика явно не на первом месте. Поэтому в расклады затесалась Румыния.

Сборная Румыния

Сборная Румыния

Но в то же время все просто – Румыния при попадании на Евро отправится именно к нам в группу, потому что Бухарест является одним из хозяев ЧЕ. Страна-хозяйка априори не может попасть в квартеты чужих городов, поэтому румыны готовятся пробиться на чемпионат к себе домой. Но так как они уступают в рейтинге Нидерландам, то с голландцами Румынии на Евро (если она там будет) придется сыграть на их поле.

Какой иронический сюрприз может попасться из третьей корзины?

Португалия. Да-да, именно португальцы могут попасть Украине, с которой играли в одной группе квалификации и эффектно проиграли нам 1-е место группы.

Фанаты сборной Португалии

Фанаты сборной Португалии

И стоит сказать, что шансы на такой расклад довольно высоки – 1 к 5-ти, то есть 20 процентов. В третьей корзине 6 команд (Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия), но для нас 5 – без Дании, ведь датчане заняли место в группе В как один из ее хозяев. В итоге попадется кто-то из пятерки, включая Португалию.

Зависит ли от жеребьевки календарь и локации Украины?

Очень маловероятно. Насчет расположения, то уже заранее известно, что Украина проведет два матча в Бухаресте и один – в Амстердаме. Это обусловлено тем, что сами Нидерланды как самый рейтинговый участник группы, сыграют 3 матча дома. И именно с голландцами на их поле встретятся украинцы.

Национальный стадион в Бухаресте

Национальный стадион в Бухаресте

Два остальных матча нас ждут в Бухаресте. Но пройдут ли они подряд или между ними окажется выезд в Амстердам – это уже станет известно позже, исходя из состава участников. Если нам в группу, к примеру, попадет Португалия, то наверняка матч Нидерланды – Португалия поставят на 3-й тур как решающий в борьбе за 1-е место, поэтому с Украиной голландцы сыграют раньше. Если выпадет условная Чехия или Австрия, то наверняка поединок Нидерланды – Украина будет ключевым и вынесенным "на закуску". А в таком случае нас ждут первые два матча в Бухаресте.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Евро-2020 жеребьевка жеребьевка Евро-2020
Место
Румыния Бухарест
Теги
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