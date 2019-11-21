Жеребьевка Евро-2020: что станет известно 22 ноября

В пятницу, 22 ноября 2019 года, состоится жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Начало в 12:00 СЕТ (13:00 по киевскому времени, 14:00 мск).

Показ торжественной церемонии состоится на украинском телеканале "Футбол 1" и российском "Матч! Футбол 1".

В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций (по четыре из каждой лиги) из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через Европейскую квалификацию.

В частности жеребьевка определит:

победитель какого полуфинала по Пути D проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются Грузия - Беларусь, Северная Македония - Косово.

какая команда - Болгария, Израиль, Венгрия или Румыния - пойдет по Пути С. В полуфиналах встречаются Шотландия - команда не определена, Норвегия - Сербия.

победитель какого полуфинала по Пути С проведет финал на своем поле.

победитель какого полуфинала по Пути B проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Босния и Герцеговина - Северная Ирландия, Словакия - Ирландия.

победитель какого полуфинала по Пути А проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Исландия, а также три команды из квартета Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Полуфиналы стыковых матчей пройдут 26 марта 2020 года. Финалы стыковых матчей 31 марта 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября будет проведена также дополнительная жеребьевка для сборных России и Дании, чтобы определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!