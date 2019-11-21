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21 ноября • обновлено в 22:43
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Жеребьевка Евро-2020: что станет известно 22 ноября

Жеребьевка Евро-2020: что станет известно 22 ноября
Начало в 13:00
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В пятницу, 22 ноября 2019 года, состоится жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы по футболу-2020. Начало в 12:00 СЕТ (13:00 по киевскому времени, 14:00 мск).

Показ торжественной церемонии состоится на украинском телеканале "Футбол 1" и российском "Матч! Футбол 1".

В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций (по четыре из каждой лиги) из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через Европейскую квалификацию.

В частности жеребьевка определит:

  • победитель какого полуфинала по Пути D проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются Грузия - Беларусь, Северная Македония - Косово.

  • какая команда - Болгария, Израиль, Венгрия или Румыния - пойдет по Пути С. В полуфиналах встречаются Шотландия - команда не определена, Норвегия - Сербия.

  • победитель какого полуфинала по Пути С проведет финал на своем поле.

  • победитель какого полуфинала по Пути B проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Босния и Герцеговина - Северная Ирландия, Словакия - Ирландия.

  • победитель какого полуфинала по Пути А проведет финал на своем поле. В полуфиналах встречаются: Исландия, а также три команды из квартета Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния.

Полуфиналы стыковых матчей пройдут 26 марта 2020 года. Финалы стыковых матчей 31 марта 2020 года.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября будет проведена также дополнительная жеребьевка для сборных России и Дании, чтобы определить, какая из них проведет все три матча группового этапа на своем поле.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Евро-2020
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