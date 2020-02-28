Главная Новости
28 февраля • обновлено в 16:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: все результаты

3.9т
Читать материал на украинском

В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в рамках которой определились все пары участников этой стадии турнира.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтёр Донецк" (Украина)

"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия)/"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария)

"ЛАСК" (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы

Bleacher Report

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 марта на стадионах первых команд, а ответные – 19 марта на полях вторых.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" провел невероятный выездной поединок против лиссабонской "Бенфики", что позволило подопечным Луиша Каштру выйти в следующий раунд.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Теги
ФК Севилья ФК Рома ФК Интер ФК Манчестер Юнайтед ФК Хетафе ФК Вольфсбург ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Клипперс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +5,5 очка
1.93 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Вашингтон Уизардз
Победа Вашингтона с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Финикс Санс
VS
Детройт Пистонс
Победа Финикса с форой в -6,5 очка
1.88 Сделать ставку
Нью-Орлеан Пеликанс
VS
Кливленд Кавальерс
Победа Кливленда с форой в +11,5 очка
1.93 Сделать ставку
Милуоки Бакс
VS
Оклахома Сити Тандер
Победа Оклахомы с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Монако
VS
Реймс
Тотал меньше 2,5 гола
1.87 Сделать ставку
Лацио
VS
Болонья
Обе забьют
1.69 Сделать ставку
Альбасете
VS
Райо Вальекано
Победа хозяев
2.85 Сделать ставку
Зенит
VS
Локомотив
Гости не проиграют
2.36 Сделать ставку
Динамо
VS
Спартак
Ничья
3.24 Сделать ставку