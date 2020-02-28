Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: все результаты

В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в рамках которой определились все пары участников этой стадии турнира.

Результаты жеребьевки выглядят следующим образом:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтёр Донецк" (Украина)

"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия)/"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария)

"ЛАСК" (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Трофей Лиги Европы Bleacher Report

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 марта на стадионах первых команд, а ответные – 19 марта на полях вторых.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" провел невероятный выездной поединок против лиссабонской "Бенфики", что позволило подопечным Луиша Каштру выйти в следующий раунд.

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