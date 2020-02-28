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28 февраля • обновлено в 11:32
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: определились возможные соперники "Шахтера"

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В четверг, 27 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы, в одном из которых донецкий "Шахтер" добыл выездную ничью с "Бенфикой", которая вывела "горняков" в 1/8 турнира.

На этой стадии нет разделения на сеянных и несеянных и ограничений на матчи между командами из одной и той же страны – каждый может сыграть с каждым. Таким образом, соперниками "Шахтера" могут стать: "Базель", "Байер", "Вольфсбург", "Вулверхэмптон", "Истанбул Башакшехир", "Рома", "ЛАСК", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Олимпиакос", "Хетафе", "Интер", "Севилья", "Рейнджерс" и победитель пары "Зальцбург"/"Айнтрахт", поединок которых был перенесен из-за штормового предупреждения.

"Шахтер" празднует гол в ворота "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" празднует гол в ворота "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28 февраля, в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне. Первые и ответные матчи между командами пройдут 12 и 19 марта, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" и "Бенфика" устроили настоящую перестрелку с шестью забитыми голами, что позволило "горнякам" выйти в следующий раунд ЛЕ.

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Темы
жеребьевка Лига Европы
Теги
ФК Айнтрахт ФК Рома ФК Севилья ФК Вольфсбург Байер-04 ФК Копенгаген ФК Интер ФК Манчестер Юнайтед ФК Олимпиакос ФК Хетафе ФК Шахтер ФК Бенфика
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