После фантастической ничью с "Бенфикой" (3:3) "Шахтер" получил путевку в 1/8 финала Лиги Европы, а уже на следующий день узнал своего следующего соперника по плей-офф.
Соперник "Шахтера" в 1/8-й выбирался из 15 команд, пробившихся до этой стадии. 14 из них: "Севилья", "Хетафе" (оба – Испания), "Вольфсбург", "Байер" (оба – Германия), "Манчестер Юнайтед", "Вулферхэмптон" (оба – Англия), "Рома", "Интер" (оба – Италия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), "Коменгаген" (Дания), "Истамбул Башакшехир" (Турция) и ЛАСК (Австрия). Еще одна путевка в 1/8 плей-офф определится в матче "Зальцбург" – "Айнтрахт", который был перенесен на 28 февраля из-за сильного шторма в Австрии.
Главный трофей Лиги Европы
twitter.com/EuropaLeague
На стадии 1/8 финала уже не было каких-либо ограничений при жеребьевке – в одной паре могут играть команды из одной страны или соперники по групповому этапу этого сезона. К тому же, для "Шахтера" не было никаких "политических" исключений – в 1/8-й нет ни одной команды из России.
OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию жеребьевки, которая стартовала в 14:00 по киевскому времени.
ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ
Ньон (Швейцария). Штаб-квартира УЕФА. 14:00
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14:27. На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Спасибо, что были с нами, и оставайтесь с OBOZREVATEL
14:22. Отметим, что "Вольфсбург" в этом сезоне уже приезжал в Украину - в группе ЛЕ "волки" играли с "Александрией" (3:1 и 1:0), став первым соперником александрийцев в истории на групповой стадии еврокубков. Кроме этого немцы встречались в группе с французским "Сент-Этьеном" и бельгийским "Гентом" украинцев Безуса, Пластуна и Яремчука, проиграв "Генту" первое место группы (и выйдя в плей-офф со второго). В 1/16-й финала ЛЕ "Вольфсбург" прошел шведский "Мальме" - 2:1 и 3:0.
🔥 "Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020
Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr
14:18. ВСЕ, ЖЕРЕБЬЕВКА ЗАВЕРШИЛАСЬ! "Шахтеру" выпало испытание одним из представителей Германии - "Вольфсбургом"
14:17. И последняя пара - ЛАСК (Австрия) сыграет с "Манчестер Юнайтед"
14:16. Сильнейший в паре "Зальцбург" - "Айнтрахт" сыграет в 1/8-й с "Базелем"
14:15. "Магистр" Лиги Европы (и Кубка УЕФА) "Севилья" потягается с "Ромой"
14:15. Идем дальше - "Интер" сыграет с "Хетафе"
14:14. Четвертая пара 1/8-й - "Вольфсбург" - "Шахтер"! Вот она - украинская пара
14:13. Следующая пара - "Рейнджерс" - "Байер"
14:13. Едем дальше - "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон". Греки опять едут в Англию, в 1/16-й до этого выбив лондонский "Арсенал"
14:12. Первая пара формируется из турецкого "Башакшехира" и датского "Копенгагена"
14:10. Итак, начинаем саму жеребьевку!
14:08. Гость жеребьевки - легендарный немецкий полузащитник, большую часть карьеры проведший в "Баварии" и "Ливерпуля" - Дитмар Хамман
14:06. Вот на сцене и ген.сек УЕФА - Джорджио Маркетти, который будет руководить самой жеребьевкой. Кроме правил жеребьевки Маркетти напоминает, что последний участник 1/8-й еще не определен и пройдет жеребьевку как пара "Зальбург" - "Айнтрахт" (ответный матч этих команд пройдет сегодня, 28 февраля, так как был перенесен из-за тяжелых погодных условий в Австрии)
14:04. Традиционно ведущий всей церемонии начал с приветствия и краткого обзора самых интересных моментов, кто как попал в 1/8-ю финала. А затем - яркое видеопредставление всех участников 1/8-й
14:00. ПОЕХАЛИ! В Ньоне стартовало шоу жеребьевки 1/8-й
10 МИНУТ ДО НАЧАЛА ЖЕРЕБЬЕВКИ. "Севилья", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Рома" с Паулу Фонсекой - самые топовые из возможных соперников "Шахтера" в 1/8-й. Как думаете, попадется кто-то их них?
Все возможные соперники "Шахтера" в 1/8 финала @EuropaLeague ⬇https://t.co/Phdfdsb9x8— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020
С кем хотите встретиться? pic.twitter.com/4WRN7acOPR
20 МИНУТ ДО НАЧАЛА ЖЕРЕБЬЕВКИ! Приветствуем всех на нашей онлайн-трансляции 1/8 финала Лиги Европы, где примет участие и единственный представитель Украины в плей-офф еврокубков - донецкий "Шахтер"! Жеребьевка пройдет традиционно в Ньоне и определит "горнякам" соперника в двухматчевом противостоянии 1/8-й (матчи пройдут 12-го и 19 марта)
✅ 1/16 финала 🔜 1/8 финала!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020
Продолжаем наш путь в Лиге Европы! 🧡🖤#UEL #UELdraw pic.twitter.com/tNgNUGYYbq
Жеребьевка еще не началась
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Жеребьевку плей-офф Лиги Европы в прямом эфире можно будет на ТК "Футбол 1", а также на официальном сайте УЕФА. Кроме того, трансляцию из Ньона проведет российский вещатель "Матч ТВ".
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