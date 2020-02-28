После фантастической ничью с "Бенфикой" (3:3) "Шахтер" получил путевку в 1/8 финала Лиги Европы, а уже на следующий день узнал своего следующего соперника по плей-офф.

Соперник "Шахтера" в 1/8-й выбирался из 15 команд, пробившихся до этой стадии. 14 из них: "Севилья", "Хетафе" (оба – Испания), "Вольфсбург", "Байер" (оба – Германия), "Манчестер Юнайтед", "Вулферхэмптон" (оба – Англия), "Рома", "Интер" (оба – Италия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция), "Коменгаген" (Дания), "Истамбул Башакшехир" (Турция) и ЛАСК (Австрия). Еще одна путевка в 1/8 плей-офф определится в матче "Зальцбург" – "Айнтрахт", который был перенесен на 28 февраля из-за сильного шторма в Австрии.

Главный трофей Лиги Европы twitter.com/EuropaLeague

На стадии 1/8 финала уже не было каких-либо ограничений при жеребьевке – в одной паре могут играть команды из одной страны или соперники по групповому этапу этого сезона. К тому же, для "Шахтера" не было никаких "политических" исключений – в 1/8-й нет ни одной команды из России.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию жеребьевки, которая стартовала в 14:00 по киевскому времени.

ЖЕРЕБЬЕВКА 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ

Ньон (Швейцария). Штаб-квартира УЕФА. 14:00

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14:27. На этом мы завершаем нашу онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Спасибо, что были с нами, и оставайтесь с OBOZREVATEL

14:22. Отметим, что "Вольфсбург" в этом сезоне уже приезжал в Украину - в группе ЛЕ "волки" играли с "Александрией" (3:1 и 1:0), став первым соперником александрийцев в истории на групповой стадии еврокубков. Кроме этого немцы встречались в группе с французским "Сент-Этьеном" и бельгийским "Гентом" украинцев Безуса, Пластуна и Яремчука, проиграв "Генту" первое место группы (и выйдя в плей-офф со второго). В 1/16-й финала ЛЕ "Вольфсбург" прошел шведский "Мальме" - 2:1 и 3:0.

🔥 "Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы! ⚒



Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020

14:18. ВСЕ, ЖЕРЕБЬЕВКА ЗАВЕРШИЛАСЬ! "Шахтеру" выпало испытание одним из представителей Германии - "Вольфсбургом"

14:17. И последняя пара - ЛАСК (Австрия) сыграет с "Манчестер Юнайтед"

14:16. Сильнейший в паре "Зальцбург" - "Айнтрахт" сыграет в 1/8-й с "Базелем"

14:15. "Магистр" Лиги Европы (и Кубка УЕФА) "Севилья" потягается с "Ромой"

14:15. Идем дальше - "Интер" сыграет с "Хетафе"

14:14. Четвертая пара 1/8-й - "Вольфсбург" - "Шахтер"! Вот она - украинская пара

14:13. Следующая пара - "Рейнджерс" - "Байер"

14:13. Едем дальше - "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон". Греки опять едут в Англию, в 1/16-й до этого выбив лондонский "Арсенал"

14:12. Первая пара формируется из турецкого "Башакшехира" и датского "Копенгагена"

14:10. Итак, начинаем саму жеребьевку!

14:08. Гость жеребьевки - легендарный немецкий полузащитник, большую часть карьеры проведший в "Баварии" и "Ливерпуля" - Дитмар Хамман

14:06. Вот на сцене и ген.сек УЕФА - Джорджио Маркетти, который будет руководить самой жеребьевкой. Кроме правил жеребьевки Маркетти напоминает, что последний участник 1/8-й еще не определен и пройдет жеребьевку как пара "Зальбург" - "Айнтрахт" (ответный матч этих команд пройдет сегодня, 28 февраля, так как был перенесен из-за тяжелых погодных условий в Австрии)

14:04. Традиционно ведущий всей церемонии начал с приветствия и краткого обзора самых интересных моментов, кто как попал в 1/8-ю финала. А затем - яркое видеопредставление всех участников 1/8-й

14:00. ПОЕХАЛИ! В Ньоне стартовало шоу жеребьевки 1/8-й

10 МИНУТ ДО НАЧАЛА ЖЕРЕБЬЕВКИ. "Севилья", "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Рома" с Паулу Фонсекой - самые топовые из возможных соперников "Шахтера" в 1/8-й. Как думаете, попадется кто-то их них?

20 МИНУТ ДО НАЧАЛА ЖЕРЕБЬЕВКИ! Приветствуем всех на нашей онлайн-трансляции 1/8 финала Лиги Европы, где примет участие и единственный представитель Украины в плей-офф еврокубков - донецкий "Шахтер"! Жеребьевка пройдет традиционно в Ньоне и определит "горнякам" соперника в двухматчевом противостоянии 1/8-й (матчи пройдут 12-го и 19 марта)

Жеребьевка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Жеребьевку плей-офф Лиги Европы в прямом эфире можно будет на ТК "Футбол 1", а также на официальном сайте УЕФА. Кроме того, трансляцию из Ньона проведет российский вещатель "Матч ТВ".

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