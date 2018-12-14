Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где и когда смотреть онлайн

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам будут определены пары команд, которые в двухраундовом противостоянии определят обладателей путевок в следующий раунд соревнований.

Увидеть церемонию в прямом эфире можно будет на телеканале "Футбол 1". Кроме того, трансляцию из Ньона проведут российский вещатель "Матч ТВ", а также официальный сайт УЕФА.

🏆 Известны все участники 1/8 финала #ЛигаЧемпионов! ✅



Кто проявил себя на групповой стадии ярче всего? 🤔 pic.twitter.com/dUB3Ez4ZTw — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 декабря 2018 г.

Напомним, в 1/8 финала пробились 16 клубов из семи стран. При жеребьевке они будут разбиты на две корзины. При этом в первом раунде плей-офф не встретятся представители одной страны и команды, которые встречались друг с другом на групповом этапе.

Сеянные: "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Барселона" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Порту" (Португалия), "Реал" (Мадрид, Испания), "Бавария" (Мюнхен, Германия), "Ювентус" (Турин, Италия), "Манчестер Сити" (Англия)

Несеянные: "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Тоттенхэм" (Лондон, Англия), "Ливерпуль" (Англия), "Шальке" (Гельзенкирхен, Германия), "Рома" (Рим, Италия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Лион" (Франция), "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью с французским "Лионом" в заключительном матче группового турнира.