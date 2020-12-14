Жеребьевка 1/8 финал Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

В штаб-квартире Европейского футбольного (Союза) в швейцарском Ньоне в понедельник, 14 декабря, проходит жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

До этой стадии турнира добрались представители шести стран – Англии, Германии, Испании, Италии, Португалии и Франции. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Жеребьевка

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20 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. Приветствуем всех любителей футбола. В Ньоне сегодня определятся пары первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

15 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. 16 команд были разбиты на сеянных и несеянных.

10 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. К сожалению, Украина не будет представлена в 1/8 финала ЛЧ. Оба наших представителя – "Шахтер" и "Динамо" – продолжат свои выступления в Лиге Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработали "Динамо" и "Шахтер" в Лиге чемпионов.