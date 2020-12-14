"Брюгге" для "Динамо"! Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

В штаб-квартире Европейского футбольного Союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне проходит жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.

Своих соперников на стадии 1/16 финала турнира узнают и два представителя Украины – чемпион страны донецкий "Шахтер" и вице-чемпион киевское "Динамо".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала

Жеребьевка

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60 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. Приветствуем всех поклонников футбола. Сегодня украинские гранды узнают, с кем сыграют в феврале в плей-офф Лиги Европы.

60 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. "Шахтер" попал в посев и точно не сыграет с "Динамо" и российским "Краснодаром".

35 МИНУТ ДО ЖЕРЕБЬЕВКИ. Тем временем определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов. В самой интересной сойдутся "Барселона" и ПСЖ.

14:01. Гданьск примет финал, к слову.

14:05. Напомнили нам всех участников этой стадии.

14:07. Интересно. Все текущие лидеры топ-5 чемпионатов ("Тоттенхэм", "Реал Сосьедад", "Лилль", "Байер" и "Милан") представлены именно здесь.

14:08. Португалец Манише будет участвовать в жеребьевке.

14:11. Первые матчи пройдут 18 февраля. Повторные – 25-го.

14:12. Понеслась!

14:13. "Вольфсберг" выпадает первым. "Тоттенхэм" попался австрийцам.

14:14. Киевское "Динамо"! С "Брюгге" киевляне сыграют.

14:16. С бельгийцами играли в квалификации Лиги чемпионов в прошлом сезоне. И проиграли.

14:17. "Реал Сосьедад" попадает на МЮ.

14:18. "Бенфика" выходит на "Арсенал".

14:20. Сербская "Црвена звезда" уходит к "Милану".

14:21. "Антверпен" с "Рэйнджерс" сыграет.

14:22. Чешская "Славия" и "Лестер" разыграют путевку в 1/8.

14:23. "Зальцбург" сыграет с "Вильярреалом".

14:24. Португальская "Брага" уходит к "Роме". Фонсека против бывшей команды.

14:25. Российский "Краснодар" сразится с загребским "Динамо".

14:26. "Янг Бойз" с "Байером" сыграет.

14:27. Норвежский "Мольде" и "Хоффенхайм" в одной паре.

14:28. "Гранада" с "Наполи" сыграет. Италия против Испании.

14:29. "Маккаби" из Тель-Авива против "Шахтера"!

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько заработали "Шахтер" и "Динамо" за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов.