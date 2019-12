Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: онлайн-трансляция

Вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов своих соперников 16 декабря узнают и участники Лиги Европы, пробившиеся в 1/16 финала плей-офф.

В плей-офф второго по силе турнира Европы сыграют 24 лучшие команды группового турнира плюс 8 коллективов, опустившиеся из групп ЛЧ (заняли там 3-е место). Среди них - и донецкий "Шахтер", вылетевший после поражение от "Аталанты".

Традиционно в 1/16 финала не сыграют команды из одной станы или из одного квартета группового раунда. Участники разбиты на "сеянных" и "несенных" (1-е и 2-е места групп), к которым поровну согласно коэффициентам УЕФА распределены клубы из ЛЧ.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки, которая начнется в 14:00 по киевскому времени.

ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Ньон (Швейцария). Штаб-квартира УЕФА. 14:00

Состав участников:

Сеянные: "Арсенал" (Лондон, Англия), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Базель" (Швейцария), "Бенфика" (Лисабон, Португалия), "Брага" (Португалия), "Гент" (Бельгия), РБ Зальцбург (Австрия), "Интер" (Милан, Италия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), ЛАСК (Линц, Австрия), "Мальме" (Швеция), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Порту" (Португалия), "Севилья" (Испания), "Селтик" (Глазго, Шотландия), "Эспаньол" (Барселона, Испания),

Несеяные: "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Алкмаар" (Нидерланды), АПОЕЛ (Никосия, Кипр), "Байер" (Леверкузен, Германия), "Брюгге" (Бельгия), "Вольфсбург" (Германия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Лудогорец" (Болгария), "Олимпиакос" (Афины, Греция), "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия), "Рома" (Рим, Италия), "Спортинг" (Лисабон, Португалия), "Хетафе" (Испания), ЧФР (Клуж, Румыния), "Шахтер" (Донецк, Украина)

Round of 32 is set ✅



🏆 2020 #UEL winner will be __________ pic.twitter.com/8CCYLHuGF6