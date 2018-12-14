Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: где и когда смотреть онлайн

В штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне в понедельник, 17 декабря, состоится жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы. Своих соперников по стадии 1/16 финала узнают и два представителя Украины – киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Увидеть церемонию можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 1". Начало – в 14:00 по киевскому времени. Кроме того, трансляцию из Ньона проведут российский вещатель "Матч ТВ" и официальный канал УЕФА.

Напомним, 32 участника плей-офф будут разбиты на две корзины. При этом "Динамо" попало в число сеянных, а донецкий "Шахтер" будет несеянным.

Клубы плей-офф ЛЕ



Сеяные:

Арсенал

Айнтрахт

Байер

Бенфика

Бетис

Валенсия

Вильяреал

Генк

Динамо З

Динамо К

Зальцбург

Зенит

Интер

Наполи

Севилья

Челси



Несеяные:

БАТЭ

Брюгге

Виктория

Галатасарай

Краснодар

Лацио

Мальме

Олимпиакос

Рапид

Ренн

Селтик

Славия

Спортинг

Фенер

Цюрих

Шахтер pic.twitter.com/FthUqWqMVS — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 декабря 2018 г.

Сеянные: "Динамо" (Киев, Украина), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Зенит" (Россия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Арсенал" (Англия), "Бетис" (Испания), "Вильярреал" (Испания), "Айнтрахт" (Германия), "Генк" (Бельгия), "Севилья" (Испания), "Челси" (Англия), "Интер" (Италия), "Наполи" (Италия), "Бенфика" (Португалия) и "Валенсия" (Испания)

Несеянные: "Цюрих" (Швейцария), "Селтик" (Шотландия), "Славия" (Чехия), "Фенербахче" (Турция), "Спортинг" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Рапид" (Австрия), "Лацио" (Италия), "Мальме" (Швеция), "Краснодар" (Россия), "Ренн" (Франция), БАТЭ (Беларусь), "Брюгге" (Бельгия), "Шахтер" (Украина), "Галатасарай" (Турция) и "Виктория" (Чехия)

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" понесло потерю после выхода в плей-офф Лиги Европы.