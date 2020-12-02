Женская сборная Украины по футболу вышла в плей-офф отбора на Евро-2022

Женская сборная Украины по футболу минимально обыграла Черногорию (2:1) и заняла второе место в группе отбора на Евро-2022, который состоится в Англии.

Перед последним туром наши соотечественницы шли третьими, но представительницы Ирландии ожидаемо уступили главным фавориткам нашего квинтета сборной Германии (1:3). Украинки быстро открыли счет в поединке, забив с пенальти уже на пятой минуте, однако соперницам удалось отыграться уже в следующей атаке.

Нашим футболисткам долгое время не удавалось совладать с нервами и снова выйти вперед. В самом начале второго тайма черногорки остались в меньшинстве, что позволило нашей сборной все же забить победный гол на 74-й минуте матча усилиями Надежды Куниной.

Украина заняла второе место в группе Flashscore.ua

Отметим, что на старте отбора Украина потерпела три поражения с общим счетом 2:19, но выиграла пять поединков подряд и вышла в стыковые матчи, который пройдут в апреле 2021 года. Там подопечные Натальи Зинченко могут сыграть против Италии, Португалии, Северной Ирландии, Исландии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" сенсационно повторно победил мадридский "Реал" и поднялся на второе место в группе Лиги чемпионов перед последним туром.