Англичанин Дэвид Бэкхем был не только блестящим игроком, любимцем миллионов, чемпионом нескольких стран.

Он также стал удачливым бизнесменом: у него несколько своих торговых марок. И первая его помощница в этом деле – жена Виктория, бывшая солистка популярной группы Spice Girls.

Дэвид наладил выпуск собственной марки шотландского виски, который производится на знаменитой британской винокурне, являющейся крупнейшим мировым производителем алкогольных напитков премиум класса. Новую марку популярного напитка под названием Haig Club экс-капитан сборной Англии запустил вместе со своим деловым партнером, музыкальным продюсером Саймоном Фуллером – тем самым, что создал и продюсировал Spice Girls. Виски "от Бэкхема" продается в оригинальной темно-синей бутылке. Также бывший футболисты попробовал себя и в ресторанном бизнесе. Заведение под названием "Union Street Cafe" открыто в Лондоне совместно со знаменитым шеф-поваром Гордоном Рамзи, и пользуется огромной популярностью.

На себя любимого Бэкхем денег не жалеет. Дэвид страдает орнитофобией (боязнь птиц), поэтому нанял троих охотников, которые отстреливают всю пернатую братию в его поместье в пригороде Лос-Анджелеса. За эту работу футболист платит ребятам по 35 тысяч долларов в год. Неплохая работенка…

Экс-футболист – один из главных персонажей светской хроники. Он постоянный участник показов мод, светских тусовок, его часто вместе с Викторией можно видеть в ночных клубах. Частенько Дэвид меняет прически, цвет волос, выпустил свою линию парфюмов….

Неизвестно, за какую сумму он несколько лет назад продал свой автомобиль Aston Martin Volante V8 и кому он достался. Знаменитый спортсмен был владельцем этой машины на протяжении 15 лет и даже перевез ее в Испанию после перехода в мадридский "Реал".

Автомобиль мощностью 432 лошадиные силы, не принадлежащий Бэкхему с 2018 года, оснащен механической пятиступенчатой коробкой передач. Этот специальный V8, которых было выпущено всего 78 штук, способен разогнаться с места до 100 км/ч за 5,2 секунды. Максимальная скорость авто – 270 км/ч.

Машина, пробег которой составляет всего 61 тысячу километров, в отличном состоянии, и в феврале 2020-го демонстрировалась на автомобильном шоу в Лондоне. А пару месяцев назад была выставлена на продажу почти за полмиллиона евро. Правда, информация о том, нашелся ли покупатель, отсутствует.

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