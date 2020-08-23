Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу: в сети посоветовали "паковать чемоданы"
Жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан Щеглова раскритиковала тактику главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолу на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с "Лионом".
По мнению журналистки каналов "Футбол 1/2/3", играть в три центральных защитника это "зашквар".
"Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выставлять. Но моё личное мнение, что это полностью прокол Гвардиолы. Это мягко говоря, чтобы не материться. В такой ответственный момент выставлять такую экспериментальную тактику для "Сити". Мне кажется это зашквар", – сказала Седан в эфире своего Youtube-канала.
У девушки просто нет слов, от результата игры клуба с таким составом.
"Посмотрите, какие люди играют в "Сити", посмотрите какая лавка запасных, какая обойма. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов в мире. Одно дело – вылетать от "Баварии", а другое – вылетать от "Лиона". Никоим образом не хочу обижать команду, но хочу напомнить, что это седьмое место в чемпионате Франции", – отметила Влада.
В комментариях болельщики пошутили, что после такого выпада в адрес главного тренера "Манчестер Сити", Александру Зинченко и Владе можно начинать в Англии "паковать чемоданы".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко в интервью своей жене, журналистке Владе Седан, признался, что главный тренер команды Пеп Гвардиола даже не зашел к ним в раздевалку, после четвертьфинала Лиги чемпионов с "Лионом".
Напомним, что матч 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Лион" завершился со счетом 1:3. В полуфинале "Лион" уступил мюнхенской "Баварии" (0:3).