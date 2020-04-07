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7 апреля • обновлено в 10:57
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Жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети

3.8т
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Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

"Изберут ли Трампа и Путина на новый срок? Я думаю, что Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утрачены. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь. Что касается Трампа, то мне кажется, что нет", – цитирует ее слова издание Чемпионат.

Сергей и Анна Семак

Сергей и Анна Семак

АиФ

Некоторые восприняли ее слова как сарказм, некоторые – всерьез. Ни тем, ни тем, однако, высказывание не понравилось. Одни сочувствуют тренеру "Зенита", поскольку он с ней живет. Другие недоумевают, почему спортсмены и известные личности так пытаются повлиять на мнение масс.

"Выдвигать на царство": жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети
"Выдвигать на царство": жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети
"Выдвигать на царство": жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети
"Выдвигать на царство": жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети
"Выдвигать на царство": жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети
"Выдвигать на царство": жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети
"Выдвигать на царство": жена тренера "Зенита" высказалась о Путине и вызвала гнев в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Семак жестко раскритиковала современную Россию.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
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Комментарии
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Обоз )) Вы бы ещё поведали о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем" на литовской границе ))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Эта баба типичная тэпэшница. Дырка от бублика, от жилетки рукава, никто. Кому интересно её мнение?
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