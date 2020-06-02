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3 июня • обновлено в 00:47
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Жена Степаненко показала, как выглядит муж после стычки с Поповым

2.7т
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Жена хавбека "Шахтера" Тараса Степаненко Маргарита опубликовала фото поврежденного глаза мужа после матча с "Динамо".

"Может, я получу от мужа за это фото, но всем, кто сомневался, рекомендую попробовать ткнуть себя пальцем в глаз, а потом пробежать 12 км и желаю, чтобы у вас не болело, не пекло и не слезилось", – написала Степаненко, выложив у себя в сторис фотографию донецкого футболиста.

Жена Степаненко показала, как выглядит муж после стычки с футболистом "Динамо"

@ m_stepanenko

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в центральном матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге Украины со счетом 3:1 обыграл киевское "Динамо". На 16-й минуте главный арбитр встречи Екатерина Монзуль отменила гол Сидорчука из-за того, что Денис Попов рукой ударил по лицу Тараса Степаненко.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Динамо - Шахтер Премьер-лига Украины
Персоны
Маргарита Степаненко Тарас Степаненко Денис Попов
Место
Украина Киев
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