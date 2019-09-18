Жена с водителем: стало известно о скандальном прошлом Тимощука в "Баварии"

Бывшая жена легендарного экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала, что в свое время принимала активное участие в переходе Анатолия из "Зенита" в "Баварию".

"Я, еще когда Толик играл, начинала разные проекты, чтобы потом нам было на что жить. С недвижимостью, например. Никто же не знал, сколько продлится его карьера. На моих глазах люди ломали ноги и заканчивали... Поэтому хотела, чтобы для Толика уход из футбола получился комфортным. Он и сам поощрял мою активность. А сам контракты свои не читал", - рассказала Навроцкая в интервью газете "Советский спорт".

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук sovsport.ru

По ее словам, договориться о переходе в "Баварию" удалось ... через водителя одного из руководителей мюнхенского клуба.

"У Анатолия была мечта – уехать в европейский клуб. По крайней мере, он так сам говорил. И я поверила. Мечта же. Как было на самом деле? Я через знакомых, через десятые руки вышла на… водителя одного из руководителей "Баварии". Задача была такой: между делом спросить, не будет ли клубу интересен Тимощук, и передать контакты его представителей", - отметила Навроцкая.

Она добавила, что вскоре они с Анатолием получили ответ из Мюнхена, мол там "готовы вести переговоры".

"Тогда уже составили официальный запрос, все, как полагается. Прилетели в отель, где разместилась "Бавария" на выезде, и там встретились лично с Хенессом (менеджером "Баварии" - Ред.) и его помощниками и еще тем человеком, который до этого вывел меня на водителя. Хотя Хенесс говорил, что не в правилах клуба приглашать возрастных игроков, процесс пошел. Мы прилетали на переговоры еще раз пять и в итоге пришли к консенсусу", – рассказала экс-жена Тимощука.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности судебных разборок между Тимощуком и его экс-супругой. В частности, Надежда Навроцкая обвинила бывшего игрока сборной Украины, что он прячется за очередную "юбку".

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