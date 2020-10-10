Жена Паненки рассказала о состоянии попавшего в реанимацию легендарного футболиста

Легендарный чешский футболист Антонин Паненка, который ныне является президентом "Богемианса", пошел на поправку, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что состояние здоровья 71-летнего специалиста стабилизировалось, и он покинул реанимацию, куда был переведен из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

В ближайшее время Паненку доставят из Бенешова в столичную клинику.

"Мужа отвезут в Прагу, где за ним будет наблюдать его лечащий врач. Антонин тяжело дышит и сильно кашляет. Ему нужна кислородная поддержка. Когда его забрали в больницу, я очень испугалась, но Антонин сказал мне, что будет бороться. Я также была удивлена, что об этом следят во всем мире. Мы вместе много лет, но я не знала, что его так сильно любят за границей", — сказала супруга Паненки Власта.

Паненка пошел на поправку Twitter "Богемианса"

В качестве игрока Паненка стал известен благодаря 11-метровому удару, нанесенному в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Футболист отправил мяч "парашютом" по центру ворот и принес своей команде победу.

Самым знаменитым исполнителем пенальти в стиле Паненки является Артем Милевский. Экс-футболист "Динамо" таким образом забил в 1/8 финала ЧМ-2006 против Швейцарии.