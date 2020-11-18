Жена Малиновского рассказала о серьезных симптомах COVID-19 у футболиста

Супруга украинского полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского опровергла информацию о том, что COVID-19 у футболиста сборной Украины проходит бессимптомно.

По словам Роксаны, 18 ноября стал первым днем, когда ее мужу полегчало.

"У Руслана есть симптомы: и температура, и сильная слабость. Сегодня первый день, когда ему стало немного легче. Коронавирус есть, и мы это знаем наверняка. Берегите себя", – написала Малиновская в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, об инфицировании Руслан узнал 16 ноября, за день до игры со Швейцарией в Лиге наций. Вместе с Малиновским заразились Кривцов и Мораес. После этого врач кантона Люцерна отказался давать разрешение на проведение матча. Вся наша команда была помещена на карантин, а спустя сутки отправлена в Украину.