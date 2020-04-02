Жена легендарного футболиста, болеющего коронавирусом, рассказала о его состоянии

Жена бывшего голкипера сборной Турции Рюштю Речбера, который находился в критическом состоянии из-за коронавируса, рассказала о самочувствии своего мужа и симптомах болезни.

"Последние 72 часа были тяжелыми для нас. Надеемся, что дальше будет легче. Это борьба с новым вирусом, который не распознается телом. Очень важно рано поставить правильный диагноз. У моего мужа была серая кожа и губы, ему было тяжело дышать. Он без конца кашлял и не мог говорить", – цитирует ее слова информагентство Fanatik.

Рюштю Речбер

Напомним, что Речбер сыграл 120 матчей и является рекордсменом по количеству поединков за сборную Турции. На протяжении клубной карьеры он защищал цвета "Бешикташа", "Фенербахче" и "Барселоны".

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