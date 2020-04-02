Главная Новости
2 апреля • обновлено в 09:50
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Жена легендарного футболиста, болеющего коронавирусом, рассказала о его состоянии

651
Читать материал на украинском

Жена бывшего голкипера сборной Турции Рюштю Речбера, который находился в критическом состоянии из-за коронавируса, рассказала о самочувствии своего мужа и симптомах болезни.

"Последние 72 часа были тяжелыми для нас. Надеемся, что дальше будет легче. Это борьба с новым вирусом, который не распознается телом. Очень важно рано поставить правильный диагноз. У моего мужа была серая кожа и губы, ему было тяжело дышать. Он без конца кашлял и не мог говорить", – цитирует ее слова информагентство Fanatik.

Рюштю Речбер

Рюштю Речбер

Напомним, что Речбер сыграл 120 матчей и является рекордсменом по количеству поединков за сборную Турции. На протяжении клубной карьеры он защищал цвета "Бешикташа", "Фенербахче" и "Барселоны".

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Милана" Паоло Мальдини переболел коронавирусом и рассказал, как чувствовал себя в самые тяжелые дни.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Месси станет обладателем Золотого мяча-2020
3.24 Сделать ставку
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку