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6 марта • обновлено в 12:14
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Жена игрока сборной Украины рассказала о коронавирусе в Италии

2.7т
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Жена полузащитника "Аталанты" и сборной Украины Руслана Малиновского Роксана заявила, что находится в небольшой депрессии из-за необходимости постоянно находиться дома из-за коронавируса.

"Стараемся оставаться позитивными, но я сейчас немножко в депрессии. Мы уже неделю или даже больше не выходим из дома. Гуляем только во дворе. Руслан уезжает только на тренировки и игры. Я переживаю, потому что уже были случаи, когда в некоторых командах Серии C заболели несколько футболистов из одной команды", – рассказала Роксана в интервью на YouTube-канале FootballHub.

Руслан и Роксана Малиновские

Руслан и Роксана Малиновские

XSPORT

Она также поделилась информацией о том, какие меры были предприняты для борьбы с распространением эпидемии.

"Естественно, не проводятся массовые мероприятия. Карантин в школах и университетах продлили еще на неделю, но рестораны забиты", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский отличился очередным голом за "Аталанту" в предыдущем матче итальянской Серии А против "Лечче".

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Темы
Коронавирус Чемпионат Италии
Персона
Руслан Малиновский
Место
Италия Бергамо
Тег
ФК Аталанта
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