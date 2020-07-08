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Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,2 т.
Дани Соуза

Дани Соуза. Instagram Дани Соузы

Бразильская модель Дани Соуза, на которой женат полузащитник "Шахтера" Дентиньо, рассказала, что ее дочерям приходилось сталкиваться с проявлениями расизма в Украине.

Мать троих детей в интервью Yahoo вспомнила, как ее 6-летние близнецы Рафаэлла и София стали жертвами неподобающего отношения в киевской школе, где они учатся.

Дани Соуза

Дани Соуза Instagram Дани Соузы

"Две старшие девочки всегда показывали свой язык, и я знаю, что это было из-за цвета кожи моей дочери. Однажды я встретила этих девушек в школьном коридоре, и поговорила с ними", – вспоминает Дани .

"Я сказала "Если ты покажешь им язык еще раз, то увидишь его [в моей руке]". После этого они никогда не ссорились с моими дочерьми", – завершила рассказ Соуза.

Дани говорит, что страдает, когда подобные эпизоды случаются с людьми, которых она любит больше всего.

Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине

Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине Instagram Дани Соузы

"Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм", – заявила она.

По словам бразильянки "украинцы холодные и не отвечают добрым словом". Она сожалеет о дискриминации, от которой каждый день страдают спортсмены и их дети. "Здесь много предубеждений против темнокожих и геев", – подытожила супруга Дентиньо.

Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине

Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине Instagram Дани Соузы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дентиньо и Тайсон пострадали от расовых оскорблений в матче "Шахтер" - "Динамо". Поединок в ноябре прошлого года был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону футболистов "горняков".

Дентиньо
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