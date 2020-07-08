Бразильская модель Дани Соуза, на которой женат полузащитник "Шахтера" Дентиньо, рассказала, что ее дочерям приходилось сталкиваться с проявлениями расизма в Украине.

Мать троих детей в интервью Yahoo вспомнила, как ее 6-летние близнецы Рафаэлла и София стали жертвами неподобающего отношения в киевской школе, где они учатся.

Дани Соуза Instagram Дани Соузы

"Две старшие девочки всегда показывали свой язык, и я знаю, что это было из-за цвета кожи моей дочери. Однажды я встретила этих девушек в школьном коридоре, и поговорила с ними", – вспоминает Дани .

"Я сказала "Если ты покажешь им язык еще раз, то увидишь его [в моей руке]". После этого они никогда не ссорились с моими дочерьми", – завершила рассказ Соуза.

Дани говорит, что страдает, когда подобные эпизоды случаются с людьми, которых она любит больше всего.

Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине Instagram Дани Соузы

"Мне очень больно осознавать, что в наши дни существует расизм", – заявила она.

По словам бразильянки "украинцы холодные и не отвечают добрым словом". Она сожалеет о дискриминации, от которой каждый день страдают спортсмены и их дети. "Здесь много предубеждений против темнокожих и геев", – подытожила супруга Дентиньо.

Жена футболиста "Шахтера" пожаловалась на расизм в Украине Instagram Дани Соузы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дентиньо и Тайсон пострадали от расовых оскорблений в матче "Шахтер" - "Динамо". Поединок в ноябре прошлого года был приостановлен на некоторое время из-за расистских кричалок со стороны ультрас киевлян в сторону футболистов "горняков".