Жена футболиста сборной Украины отказалась учить дочку украинскому языку
Жена футболиста сборной Украины Руслана Малиновского призналась, что украинский язык не будет родным для их совместной дочки.
"Родной язык в нашей семье русский, ведь мы говорим по-русски. Почему ребенок вдруг должен заговорить по-украински? Для Оливии второй родной язык итальянский, ведь она родилась здесь и слышит его каждый день", – написала Роксана в Instagram, отвечая на вопрос подписчика, будет ли родным украинский язык для ребенка, если родители из Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роксана произвела фурор среди своих подписчиков в Instagram, разместив фотографии с берега озера Гарда – самого большого озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп.
26-летняя жена футболиста "Аталанты" попозировала в купальнике, демонстрируя свою фигуру спустя полгода после родов.