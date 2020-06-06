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6 июня • обновлено в 20:46
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Жена футболиста "Гэлакси" Александара Катаи написала про протесты в США и лишила мужа карьеры

  • Темнокожий американец Джордж Флойд умер 25 мая в Миннеаполисе после жестоких действий полиции во время задержания

  • Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны

  • Протесты в США из-за смерти Флойда достигли Белого дома

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Известному сербскому футболисту Александару Катаи пришлось покинуть американский клуб "Лос Анджелес Гэлакси" после того, как его жена выложила в Instagram несколько сторис, осуждающих протестующих в США.

В частности, Тиа Катаи опубликовала пост с призывом "убивать это дерьмо" и фотографию чернокожей женщины с коробкой кроссовок Nike и подписью Black Nikes Matter (аллюзия к Black Lives Matter).

Жена известного футболиста написала про протесты в США и лишила мужа карьеры

@tea_katai

Жена известного футболиста написала про протесты в США и лишила мужа карьеры

@tea_katai

Девушка спустя 15 часов удалила посты и закрыла аккаунт, но скриншоты разошлись по интернету. Протестующие сперва пришли к ней в комментарии, а затем к офису клуба – с перечеркнутой семеркой Катаи, потребовав расторжения контракта.

Жена известного футболиста написала про протесты в США и лишила мужа карьеры

@tea_katai

Спустя двое суток переговоров, клуб коротко объявил: контракт с 29-летним вингером сборной Сербии расторгнут по обоюдному согласию.

Александар и Тиа Катаи

Александар и Тиа Катаи

@aleksandarkatai

Александар и Тиа Катаи

Александар и Тиа Катаи

@aleksandarkatai

Александар и Тиа Катаи

Александар и Тиа Катаи

@aleksandarkatai

Александар и Тиа Катаи

Александар и Тиа Катаи

@aleksandarkatai

Александар и Тиа Катаи

Александар и Тиа Катаи

@aleksandarkatai

Как сообщал OBOZREVATEL, российская олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова назвала мерзким двуличием массовые беспорядки в США.

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Читайте все новости по теме "Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
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