Жена экс-динамовца Алиева сняла видео, как муж ее бьет

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Александра Алиева Татьяна Алиева сняла на видео очередную семейную ссору в своей квартире.

На кадрах видно, что свидетелями перебранки стали дети бывших супругов, а во время конфликта Алиев нанес Татьяне несколько ударов. Все сопровождалось грязной бранью. В то же время на видео на вопрос Александра к детям, применял ли он к ним силу, они отмечают, что отец их не трогал, сообщает ТСН.

Конфликты в семье известного спортсмена не утихают уже несколько лет. Как рассказывала Татьяна Алиева, они развелись еще в 2016 году, однако остаются жить под одной крышей.

Женщина рассказывала, что Алиев злоупотребляет спиртными напитками, а под их влиянием – поднимает руку на бывшую жену. Одновременно Алиева говорит, что идти с тремя детьми ей некуда. Сам Александр обвинения жены опровергает и не собирается оставлять купленную на собственные деньги квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-динамовец засыпал угрозами собственного сына из-за того, что он попросил отца помочь ему с покупкой экипировки. Также Татьяна Алиева обвинила Александра в том, что он избил ее и сына.

Ранее сообщалось, что Алиев уклоняется от уплаты алиментов своей экс-супруге для воспитания детей.

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