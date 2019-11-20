Ждут Луческу? Возможный соперник Украины на Евро-2020 принял радикальное решение

Главный тренер сборной Румынии по футболу Космин Контра объявил о решении покинуть свой пост после неудачи в квалификации Евро-2020.

В заключительном матче отборочного турнира румынская сборная проиграла Испании со счетом 0:5 и завершила отбор на четвертом месте в группе. Помимо испанцев, ее соперниками были Швеция, Норвегия, Фарерские острова и Мальта.

Космин Контра

"Я ухожу из сборной. Хочу извиниться перед болельщиками за то, что не смог сделать больше. Никогда не пожалею, что был тренером сборной. Думаю, мы заслужили больше уважения. Решение об уходе было принято еще до матча с Испанией. Проиграть Испании можно, но когда команда не демонстрирует даже намека на борьбу, я не могу это принять. Но главный виновник всего – тренер. Я не смог донести до футболистов важность тех или иных матчей, чтобы они приложили больше усилий", – приводит слова Контры Prosport.ro.

На данный момент СМИ вовсю обсуждают кандидатов на должность наставника румынской сборной. В числе прочих называют и экс-главного тренера "Шахтера" Мирчу Луческу, который уже руководил национальной сборной своей страны в период с 1981-го по 1986 год.

Отметим, что румыны – потенциальные соперники сборной Украины в финальной части Евро-2020. Несмотря на неудачу в отборе, команда поборется за дополнительную путевку на форум в матчах плей-офф, которые состоятся в марте 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, в каких городах сыграет сборная Украины на Евро-2020.

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