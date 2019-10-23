Ждать милости Гвардиолы: все расклады для выхода "Шахтера" из группы Лиги чемпионов

В 3-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл, пожалуй, ключевой матч группы - против "Динамо" Загреб. И в плане результата сыграл очень неудачно, хоть и не проиграл.

Ситуация в группе сложилась так, что именно хорваты стали главным конкурентом "Шахтера" в борьбе за выход из группы (в лидерстве "Манчестер Сити" никто же не сомневается, правда?). До матча в Харькове "Шахтер" и "Динамо" шли нога в ногу, и после ничьей (2:2) продолжают иметь поровну очков. Но для украинского клуба эта ничья - сравни поражению.

OBOZREVATEL рассказывает, почему мировая в Харькове существенно уменьшила шансы "Горняков" на выход из группы и какие расклады во второй половине группового турнира устроят команду Луиша Каштру

Нынешнее положение "Шахтера" в группе Лиги чемпионов

Группа С Лиги чемпионов

Оставшиеся матчи группы С

4 тур

"Динамо" З - "Шахтер"

"Аталанта" - "Манчестер Сити"

5 тур

"Манчестер Сити" - "Шахтер"

"Аталанта" - "Динамо" З

6 тур

"Динамо" З - "Манчестер Сити"

"Шахтер" - "Аталанта"

Вариант 1: победа в Загребе решит почти все, но интрига будет жить до последнего

Немудрено, что для гарантированного выхода в плей-офф "Шахтеру" нужно дальше просто обыгрывать всех или хотя бы не допускать поражений. Однако ясно, что нынешняя команда Каштру не обладает такой мощностью и может выйти из группы только по "тонкой стратегической дорожке".

В Харькове "Шахтер" удачно начал матч против "Динамо" Загреб, но в итоге должен был отыгрываться shakhtar.com

Если все же верить в наилучшее с привкусом чудесного (как случилось с "Горняками" в Милане с "Аталанатой"), то можно надеяться и на гостевую победу в Загребе. Такой расклад решит очень многие проблемы, "Шахтер" наконец-то оторвется от "Динамо" на 3 очка, и концовка группового турнира будет не такой напряженной.

В таком варианте также очень важно, как "Динамо" съездит в гости в Италию - если потеряют очки с "Аталантой", то последний тур станет облегченным для дончан максимально. Нужно будет просто не проиграть "Манчестер Сити" или "Аталанте" дома, и все (даже при итоговом равенстве очков с "Динамо" "Шахтер" будет впереди из-за лучшего результата в личных встречах).

Если же хорваты таки уложат итальянцев на их поле, а "Шахтер", вероятно, уступит "Ман Сити" в Англии, то все решится в последнем туре. Здесь стоит отметить, что "Динамо" напоследок примет в Загребе "Манчестер" - который будет вовсе немотивированный и с желанием сохранить силы-кадры. И в таком случае загребцам по силам зацепиться за очки. Тогда "Шахтеру" никак нельзя уступать "Аталанте", а лучше - просто обыграть "Бергамаски" в последнем туре группы в Харькове.

Вариант 2: ничья в Загребе заставит писать письма Гасперини и Гвардиоле

Очень вероятный расклад, при котором "Шахтер" в гостевом матче с "Динамо" тоже распишет ничью. Но если меньше 2:2 - ситуация для украинского клуба только ухудшится (в таком случае при личном споре украинцев и хорватов у вторых будет больше выездных голов). Если 2:2 и больше - нас ждет чумовая концовка группы.

"Шахтер" в Загребе устроит ничья минимум с двумя забитыми мячами shakhtar.com

После условной ничьей "Шахтера" в Загребе дончане отправляются к "Манчестер Сити", а загребцы - к аутсайдеру группы, "Аталанте". И как раз этот матч в Милане станет во многом определяющим в плане борьбы за плей-офф.

При учете поражения "Шахтера" в Англии победа "Динамо" в Италии, очень вероятно, выведет последних в плей-офф. Тогда даже 6-й тур вряд ли спасет украинцев, и на первый план выйдут дополнительные показатели (которые у хорватов грозят быть лучше). Ничья же "Динамо" против "Аталанты" оставит шансы "Шахтеру", но прижмет его к стенке - надо будет "кровь из носу" обыгрывать "Бергамаски" и надеяться на поражение хорватов в игре с "Ман Сити". С немотивированным и выставившим полуторный состав "Сити".

Так что после повторной ничьей с "Динамо" дончане будут очень зависеть от соперников, и впору будет "писать письма" как Гасперини в Италию (чтобы наконец-то собрались и не проиграли хорватам), так и Пепу - чтобы хоть как-то настроились на 6-й тур.

Вариант 3: поражение в Загребе оставит в лучшем случае лишь Лигу Европы

В случае, если "Шахтер" вообще капитулирует в Загребе перед "Динамо", тогда с ожиданиями путевки в плей-офф ЛЧ можно прощаться. Хорваты вырвутся вперед и имеют более лучший календарь в концовке, где в последнем туре можно будет "тряхнуть" англичан на очки.

"Шахтер" против "Манчестер Сити" shakhtar.com

Если дончане уступят в Загребе, то их спасет только два поражения "Динамо" в последующих матчах с "Аталантой" и "Сити". Но и самому "Шахтеру" при этом надо будет брать 4 очка в двух турах - 3-х пунктов будет недостаточно, ведь равенство очков с динамовцами украинский клуб уже не устроит.

Расклад почти невероятный - начиная от двух поражений "Динамо" в Италии и дома с "Сити", учитывая уровень игры хорватов, и заканчивая экстренным набором очков "Шахтера" на поле "Манчестер Сити". При такой вариации дончан в лучшем случае ждет 3-е место и путевка в плей-офф ЛЕ.

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