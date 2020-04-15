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15 апреля • обновлено в 12:53
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“Жалко людей”: легендарный футболист Сергей Юран возмутился из-за коронавируса в России

1.3т
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Легендарный нападающий сборной России Сергей Юран остался недоволен тем, что в стране начали штрафовать за нарушение карантина до официального вступления правил в силу.

"У нас уже даже сегодня стали штрафовать. С завтрашнего дня мы должны к этому относиться внимательнее, но штрафы почему-то полетели сегодня. У людей и так в финансовом плане сейчас не лучшие времена", – цитирует слова Юрана издание Чемпионат.

Сергей Юран

Сергей Юран

Динамо Киев от Шурика

Он также обеспокоен из-за того, что не все штрафы будут выписаны "по делу", а для их обжалования необходимо будет пройти непростую процедуру.

"Главное, чего я боюсь: у нас начнутся штрафы по делу и без. Мне в этом плане просто жалко людей. Я сегодня слушал новости, и там обсуждали, что если появятся такие прецеденты, то нужно писать заявление, подавать в суд. Потом это рассмотрят и отменят. Это же не просто звонок сделать, объясниться, и все хорошо. Это определенные процедуры", – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве резко выросла смертность от коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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