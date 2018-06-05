"Жаль тех, кто не понимает": названы украинские комментаторы ЧМ-2018

Официальный транслятор чемпионата мира по футболу 2018 года телеканал "Интер" назвал имена комментаторов, которые будут работать во время проведения турнира. В списке журналистов не оказалось представителей России, как это предполагалось изначально. Матчи ЧМ будут комментировать Роман Кадемин, Александр Тынгаев, Александр Сукманский и Юрий Кириченко.

При этом ранее от работы на скандальном телеканале отказались несколько известных журналистов. "Я нахожу это странным. Это реально упущенная возможность быть сопричастным к историческому моменту, реализовать свои творческие амбиции перед такой масштабной аудиторией. Другого такого шанса может не быть. Общаясь с коллегами, вижу, как горят их глаза. И мне очень жаль тех, кто этого не понимает", – прокомментировал для пресс-службы "Интера" Роман Кадемин.

Напомним, чемпионат мира по футбол 2018 года в России стартует уже 14 июня. В матче-открытии сыграют хозяева первенства и сборная Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарные футболисты киевского "Динамо" высказали свое мнение относительно показа в Украине матчей ЧМ-2018.