Жадан напомнил свой стих, посвященный Марадоне в 2007 году

Украинский писатель Сергей Жадан попрощался с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался 25 ноября.

На своей странице в Facebook он опубликовал свой стих, который посвятил ему еще в 2007 году.

В нем писатель рассуждает о изменчивой жизни, помощи ближним и наркотиках.

Полный текст стиха (на языке оригинала):

"Марадона

Той, хто продавав кокаїн Марадоні,

і той, хто підносив губку із оцтом,

і хто пробивав дубас на мікрорайоні,

знають, що життя – це штука із сильним осадом.

Життя – це те, чим ти почнеш розраховуватися в кінці життя,

це погані передчуття, які починають збуватися,

це те, в межах чого ти вимушений переховуватися,

і заради чого погоджуєшся продаватися.

Те, що закладається в тебе замість агресії,

те, що ти маєш сплатити до останнього цента,

життя – це бізнес, на який ти не маєш ліцензії,

бог – це менеджер із аптеки, який не продасть тобі без рецепта.

Життя – це як курс бакса, який ніколи не стабілізується,

це як рахунок у банку, на який ти завжди опираєшся.

І якщо ти думаєш, що це тебе не стосується,

то я думаю, що ти глибоко помиляєшся.

Тому що кожному, хто вкладався і вписувався,

щедро воздасться зрештою за кожен із траблів,

за кожен із листопадів, що на нього осипався,

за тишу і темряву, до яких він потрапив.

І повернувшись до кожного, з ким довелось триматися

одних законів під прогнутим небом відчаю,

я кажу — кожному з вас буде чого стрьоматися,

згадуючи про мене і про мої свідчення.

Хто знає, яким буде продовження.

Часто життя і обмежується свідоцтвом про народження.

Більшість речей навіть не намагаєшся повторити.

Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити.

Знаючи текст, важко досидіти до кінця вистави.

Часто останнє бажання – це бажання усіх підставити.

Як говорив Ісус, розкинувши руки –

Я повернуся ще, суки.

2007"

Facebook Сергея Жадана.

Facebook Сергея Жадана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября от сердечного приступа скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. На трагедию отреагировали звезды футбола.