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28 января • обновлено в 15:35
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"Зенит" выставил из команды отсидевшего Кокорина: названа причина

1.9т
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отказался от перехода в аренду в "Сочи", после чего был отправлен в дубль питерской команды, где проведет оставшуюся часть сезона.

"К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в “Зените”. Для него это большая боль, но от него в данном случае ничего не зависит, все решения принимаются руководством клуба. Сегодня ему сообщили о решении до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2" из-за отказа переходить в "Сочи"", – написала жена футболиста Дарья Валитова у себя в Instagram-сторис.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Sportbox

Дарья Валитова ответила на вопрос касательно будущего мужа в "Зените"

Дарья Валитова ответила на вопрос касательно будущего мужа в "Зените"

Напомним, что 21 января ФК "Сочи" объявил о переходе Александра Кокорина на правах аренды, но сам нападающий остался в питерской команде и принял участие в двух товарищеских матчах "Зенита", появившись на поле с капитанской повязкой. Футболист не поехал на второй тренировочный сбор "Сочи", который проходит в Турции.

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Как сообщал OBOZREVATEL, из-за действий жены Александру Кокорину, вышедшему из колонии, пришлось оплачивать штрафы почти на 30 тысяч рублей за время, которое он провел в тюрьме.

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Персона
Александр Кокорин
Тег
ФК Зенит
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп? Должен сидеть в тюрьме! (с)
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1
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фил филька
фил филька
Рабство дело серьезное.... стыдно за такую политику клуба за который болеешь с детства
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