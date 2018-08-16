"Зенит" выдал фантастический матч в Лиге Европы, отыгравшись с 0:4

Питерский "Зенит" выиграл у минского "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного тура Лиги Европы, и вышел в стадию плей-офф. После провала в гостевом поединке 0:4, российские футболисты победили на "Петровском" со счетом 8:1.

Ведя в счете 2:0 на 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но с интервалом в четыре минуты смогли забить два гола и перевести игру в овертайм. На 9-й минуте первого дополнительного тайма Сейду Яхая забил важнейший мяч, который расслабил минчан.

За оставшееся время они позволили сопернику отличиться четырежды.

Зенит Россия – Динамо Минск Беларусь 8:1 (1:0, 3:0, 0:1) Голы: 1:0 – 22 Паредес, 2:0 – 66 Нобоа, 3:0 – 75 Дзюба, 4:0 – 78 Дзюба, 4:1 – 99 Яхая, 5:1 – 109 Дриусси, 6:1 – 115, пенальти Дзюба, 7:1 – 120, пенальти Мак, 8:1 – 120 Мак.

Зенит – Лунев, Мевля, Иванович, Анюков, Набиуллин (Заболотный, 59), Нобоа (Смольников, 103), Паредес, Ерохин (Мак, 102), Кузяев, Эрнани (Дриусси, 61), Дзюба.

Динамо Минск – Горбунов, Бегунов, Роша (Гаврилович, 92), Галович, Шитов, Треботич (Наваловский, 72), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский (Капленко, 55), Иванов (Макась, 65).

Предупреждения: Нобоа (11), Бегунов (22), Швецов (45), Паредес (64).

Удаления: Паредес (72), Швецов (120).

Напомним, что накануне киевское "Динамо" прошло "Славию" в 3-м туре квалификации Лиги чемпионов.