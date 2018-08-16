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"Зенит" выдал фантастический матч в Лиге Европы, отыгравшись с 0:4

12.4тЧитать новость на украинском

Питерский "Зенит" выиграл у минского "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного тура Лиги Европы, и вышел в стадию плей-офф. После провала в гостевом поединке 0:4, российские футболисты победили на "Петровском" со счетом 8:1.

Ведя в счете 2:0 на 72-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но с интервалом в четыре минуты смогли забить два гола и перевести игру в овертайм. На 9-й минуте первого дополнительного тайма Сейду Яхая забил важнейший мяч, который расслабил минчан.

За оставшееся время они позволили сопернику отличиться четырежды.

Зенит Россия – Динамо Минск Беларусь 8:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 22 Паредес, 2:0 – 66 Нобоа, 3:0 – 75 Дзюба, 4:0 – 78 Дзюба, 4:1 – 99 Яхая, 5:1 – 109 Дриусси, 6:1 – 115, пенальти Дзюба, 7:1 – 120, пенальти Мак, 8:1 – 120 Мак.
Зенит – Лунев, Мевля, Иванович, Анюков, Набиуллин (Заболотный, 59), Нобоа (Смольников, 103), Паредес, Ерохин (Мак, 102), Кузяев, Эрнани (Дриусси, 61), Дзюба.
Динамо Минск – Горбунов, Бегунов, Роша (Гаврилович, 92), Галович, Шитов, Треботич (Наваловский, 72), Яхая, Корзун, Швецов, Хващинский (Капленко, 55), Иванов (Макась, 65).
Предупреждения: Нобоа (11), Бегунов (22), Швецов (45), Паредес (64).
Удаления: Паредес (72), Швецов (120).

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"Зенит" установил позорный антирекорд в российской истории

Напомним, что накануне киевское "Динамо" прошло "Славию" в 3-м туре квалификации Лиги чемпионов.

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Тема
Лига Европы
Персона
Артем Дзюба
Место
Россия
Объекты
ФК ЗенитФК Динамо Минск
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Тезиков Александ
Тезиков Александ
Меня особенно возмущает .что ни одна падла не показала минчанам щиток с тpиколоpом...
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1
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
Тезиков Александ, дикари'с....
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0
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Подобная "штука" была отчебучена в матче кацапмя - Камерун 6:1 (тогда кацапам нужна была большая разница З и П) Камерун "лег" послушно.
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3
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Исаев Денис
Исаев Денис
Одиозный Сергей, А про Барселону забыл, чмошник тупоголовый. Она тоже с 4-0 отыгралась, при чём у ПСЖ. Но тебя же тварь пустоголовая футбол совершенно не интересует, тебе совсем за другое платят.
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2
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Позорище!!! Разве можно так заголовки писать??? Могли бы вот так к примеру написать """ Питерский Зенит с треском подло обыграл беззащитных минчан, благодаря мильдондию".
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