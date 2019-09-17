"Зенит" упустил победу в Лиге чемпионов

Питерский "Зенит" неожиданно сыграл вничью с французским "Лионом" в первом туре Лиги чемпионов.

В первой 45-минутке игра развивалась с переменным успехом. Поначалу агрессивнее смотрелся "Зенит", Дуглас Сантос отметился опасным выстрелом в угол ворот. Затем уже хозяева стали действовать острее, нанесли несколько ударов, подали ряд угловых, один из которых мог завершиться забитым мячом.

Лион - Зенит ФИФА

Однако на 41-й минуте россияне забили неожиданный гол. Азмун отпасовал направо Дзюбе, тот вернул мяч иранцу, который, ворвавшись в штрафную, не оставил вратарю ни единого шанса.

Лион - Зенит ФИФА

Лион - Зенит ФИФА

Второй тайм остался за французами. "Лион" быстро сравнял счет. На 51-й минуте Оздоев сбил входившего в штрафную Депая.

Лион - Зенит ФИФА

Хозяева в целом владели игровым преимуществом. Вполне могли отличиться Рейн-Аделаид и Депай. "Зенит" отвечал ударами издали, которые, впрочем, были слишком неточными.

Лион Франция – Зенит Россия 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 41 Азмун, 1:1 – 51, пенальти Депай.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле.

Зенит – Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси.

Предупреждения: Азмун (38), Ракицкий (61), Кузяев (70), Коне (71), Шатов (87).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Зенит" угодил в грандиозный скандал из-за трансфера экс-игрока "Барселоны" за 40 млн.

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