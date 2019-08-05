"Зенит" угодил в грандиозный скандал из-за трансфера экс-игрока "Барселоны" за 40 млн

Фанатов российского клуба "Зенит" подозревают в расизме, который они проявляют в отношении игрока своего же клуба - бразильского новичка Малкома.

2 августа "Зенит" совершил дорогостоящий трансфер, купив у "Барселоны" атакующего хавбека Малкома за 40 млн евро. Уже на следующий день игрок дебютировал за новый клуб в матче с "Краснодаром". Однако на стадионе к нему отнеслись не очень-то тепло - часть людей встретили выход на поле темнокожего футболиста свистом. Кроме того, за воротами был вывешен баннер "Спасибо руководству за верность традициям".

Малком

Это не что иное как сарказм и скрытое проявление расизма. Подобной версии придерживаются британская газета The Sun, а также другие западные медиа - As, L'Equipe, Goal.com, SPORTbible и бразильская Globo Esporte.

Журналисты тут же вспомнили о "манифесте" под названием "Селекция 12", который был выпущен фанатами ультрас "Зенита". В нем, в частности, отмечено, что "отсутствие чернокожих игроков в составе "Зенита" - важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба".

Стоит отметить, что уже 5 августа появилась информация, что "Зенит", возможно, продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты московского "Спартака" также шокировали расизмом во время матча.

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