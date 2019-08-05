Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Зенит" угодил в грандиозный скандал из-за трансфера экс-игрока "Барселоны" за 40 млн

931 Читать материал на украинском

Фанатов российского клуба "Зенит" подозревают в расизме, который они проявляют в отношении игрока своего же клуба - бразильского новичка Малкома.

2 августа "Зенит" совершил дорогостоящий трансфер, купив у "Барселоны" атакующего хавбека Малкома за 40 млн евро. Уже на следующий день игрок дебютировал за новый клуб в матче с "Краснодаром". Однако на стадионе к нему отнеслись не очень-то тепло - часть людей встретили выход на поле темнокожего футболиста свистом. Кроме того, за воротами был вывешен баннер "Спасибо руководству за верность традициям".

Малком

Малком

Это не что иное как сарказм и скрытое проявление расизма. Подобной версии придерживаются британская газета The Sun, а также другие западные медиа - As, L'Equipe, Goal.com, SPORTbible и бразильская Globo Esporte.

Новости
Наивно полагать, что в России можно искоренить расизм - чиновник ФИФА

Журналисты тут же вспомнили о "манифесте" под названием "Селекция 12", который был выпущен фанатами ультрас "Зенита". В нем, в частности, отмечено, что "отсутствие чернокожих игроков в составе "Зенита" - важная традиция, подчеркивающая идентичность клуба".

Стоит отметить, что уже 5 августа появилась информация, что "Зенит", возможно, продаст Малкома уже в январе из-за проблем с расизмом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фанаты московского "Спартака" также шокировали расизмом во время матча.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "расизм" на OBOZREVATEL.

Тема
расизм
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
а как же Дуглас дос Сантос Жустино де Мело или Барриос Вильмар? они уже давно играют и тоже темнокожие? а Халк скока лет играл и был первой звездой. Обоз такой обоз)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel